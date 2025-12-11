خبرگزاری کار ایران
روابط‌عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی خبر داد:

مرگ عابرپیاده بر اثر برخورد با خودرو در اراک

کد خبر : 1726308
به گزارش روابط‌عمومی اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، امروز در مسیر مقابل آرامستان اراک به سمت میدان فراهان، یک عابرپیاده حدوداً 70 ساله بر اثر برخورد با خودرو دچار حادثه شد.

این حادثه از طریق گزارش تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اعلام شد و بلافاصله کارشناسان پایگاه اورژانس 115 شهید رضا یحیایی بلافاصله در محل حاضر شدند.

بررسی اولیه حاکی از صدمات متعدد و ایست قلبی - تنفسی عابرپیاده بود. با وجود تلاش‌های کارشناسان اورژانس و آغاز عملیات احیای قلبی - ریوی، احیای بیمار نتیجه‌بخش نبود و جان خود را از دست داد.

