مرکزی ۲۰ / ۰۹ / ۱۴۰۴ - ۲۳:۰۵:۱۱

روابط‌عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی خبر داد:

مرگ عابرپیاده بر اثر برخورد با خودرو در اراک

به گزارش روابط‌عمومی اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، امروز در مسیر مقابل آرامستان اراک به سمت میدان فراهان، یک عابرپیاده حدوداً 70 ساله بر اثر برخورد با خودرو دچار حادثه شد.