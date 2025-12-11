خبرگزاری کار ایران
۱۶ مصدوم در انحراف اتوبوس در محور کوار به شیراز

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس از افزایش شمار مصدومان حادثه انحراف اتوبوس در محور کوار – شیراز، پیش از پل فسا، به ۱۶ نفر خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا وکیل‌زاده شامگاه پنجشنبه اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۸:۴۰ امروز گزارش شد و امدادرسانی به مصدومان همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه تمام مصدومان هوشیار، بدون آسیب جدی و در وضعیت سبز هستند، افزود: آنان توسط نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در حال انتقال به بیمارستان شهید رجایی شیراز هستند.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: برای امدادرسانی در این حادثه، چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس به محل اعزام شده است.

وکیل‌زاده در ادامه گفت: این اتوبوس در مسیر حرکت از جهرم به شیراز دچار انحراف شده و عملیات انتقال و ارزیابی مصدومان کماکان در جریان است.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

