بارش برف ارتباط ۶۰ روستا را با مرکز شهرستان الیگودرز قطع کرد

اکثر راه‌های روستایی با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد

فرماندار الیگودرز گفت: در پی بارش های امروز راه ارتباطی ۶۰ روستای الیگودرز مسدود شد.

به گزارش ایلنا، مهدی اداوی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش عوامل راهداری راه ارتباطی بیش از ۵۰ روستا امروز بازگشایی شد و عملیات بازگشایی مابقی روستاها نیز ادامه دارد. 

وی با اشاره به اینکه هم اکنون محورهای اصلی شهرستان باز می‌باشد افزود: گردنه گله بادوش همچنان مسدود است و تردد در گردنه فرسش نیز بدون زنجیر چرخ امکان‌پذیر نیست. 

فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به اینکه رانندگان ضمن بازدید خودرو و اطمینان از تجهیزات زمستانی حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند، افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی رانندگان از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند. 

وی با اشاره به بارش برف سنگین در ارتفاعات گفت: کوهنوردان به هیچ عنوان به ارتفاعات صعود نکنند. 

اداوی گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی فردا و در هفته آینده نیز شاهد بارش نزولات آسمانی خواهیم بود. 

رئیس ستاد مدیریت بحران الیگودرز گفت: مدیران در آماده باش کامل و شهرداری نیز برای پاکسازی معابر و خیابان‌ها و گرفتگی احتمالی کانال‌ها آماده باش می‌باشند.

