بارش برف ارتباط ۶۰ روستا را با مرکز شهرستان الیگودرز قطع کرد

به گزارش ایلنا، مهدی اداوی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش عوامل راهداری راه ارتباطی بیش از ۵۰ روستا امروز بازگشایی شد و عملیات بازگشایی مابقی روستاها نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون محورهای اصلی شهرستان باز می‌باشد افزود: گردنه گله بادوش همچنان مسدود است و تردد در گردنه فرسش نیز بدون زنجیر چرخ امکان‌پذیر نیست.

فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به اینکه رانندگان ضمن بازدید خودرو و اطمینان از تجهیزات زمستانی حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند، افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی رانندگان از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.

وی با اشاره به بارش برف سنگین در ارتفاعات گفت: کوهنوردان به هیچ عنوان به ارتفاعات صعود نکنند.

اداوی گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی فردا و در هفته آینده نیز شاهد بارش نزولات آسمانی خواهیم بود.

رئیس ستاد مدیریت بحران الیگودرز گفت: مدیران در آماده باش کامل و شهرداری نیز برای پاکسازی معابر و خیابان‌ها و گرفتگی احتمالی کانال‌ها آماده باش می‌باشند.

