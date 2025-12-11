بارش برف ارتباط ۶۰ روستا را با مرکز شهرستان الیگودرز قطع کرد
اکثر راههای روستایی با تلاش عوامل راهداری بازگشایی شد
فرماندار الیگودرز گفت: در پی بارش های امروز راه ارتباطی ۶۰ روستای الیگودرز مسدود شد.
به گزارش ایلنا، مهدی اداوی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با تلاش عوامل راهداری راه ارتباطی بیش از ۵۰ روستا امروز بازگشایی شد و عملیات بازگشایی مابقی روستاها نیز ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون محورهای اصلی شهرستان باز میباشد افزود: گردنه گله بادوش همچنان مسدود است و تردد در گردنه فرسش نیز بدون زنجیر چرخ امکانپذیر نیست.
فرماندار ویژه الیگودرز با اشاره به اینکه رانندگان ضمن بازدید خودرو و اطمینان از تجهیزات زمستانی حتما زنجیر چرخ همراه داشته باشند، افزود: با توجه به شرایط ناپایدار جوی رانندگان از سفرهای غیر ضروری خود داری کنند.
وی با اشاره به بارش برف سنگین در ارتفاعات گفت: کوهنوردان به هیچ عنوان به ارتفاعات صعود نکنند.
اداوی گفت: بر اساس پیش بینی هواشناسی فردا و در هفته آینده نیز شاهد بارش نزولات آسمانی خواهیم بود.
رئیس ستاد مدیریت بحران الیگودرز گفت: مدیران در آماده باش کامل و شهرداری نیز برای پاکسازی معابر و خیابانها و گرفتگی احتمالی کانالها آماده باش میباشند.