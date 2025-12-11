تماشاخانه «رادی» در رشت افتتاح شد
همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر تماشاخانه «رادی» با حضور هنرمندان و مسئولانی استانی و شهرستانی در رشت افتتاح شد.
به گزارش ایلنا از رشت، تماشاخانه زنده یاد اکبر رادی رشت با مدیریت مجموعه فرهنگی هنری ذهن زیبا، عصر پنجشنبه ۲۰ آذر و همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر طی مراسمی ویژه و با حضور پرشور هنرمندان، مسئولان فرهنگی استان و اعضای شورای شهر رشت افتتاح شد.
در این مراسم علاوه بر اجرای نمایش، نقاشی، بازی و برنامه عروسکگردانی، از فریده دریامج هنرمند شاخص گیلانی تجلیل شد و رضا عباسی یکی از نمایشنامههای اکبر رادی را برای حاضران اجرا کرد.
الهام رمضانپور، مدیر تماشاخانه رادی، در مراسم افتتاحیه، شکلگیری این مجموعه را پاسخی به نیازهای فرهنگی شهر رشت دانست و گفت: ذهن زیبا بر پایه هنر، آگاهی، خانواده و کودک بنا شده است. باور ما این است که هنر، آگاهی میآورد و آگاهی زندگی را زیباتر میکند.
وی با اشاره به سه بخش اصلی این مرکز شامل سالن نمایش، کافهکتاب و کارگاه کودک افزود: این مجموعه برای آن طراحی شده تا هنرمندان جوان بتوانند بدون دغدغه نخستین اجرای حرفهای خود را تجربه کنند و خانوادهها نیز از یک فضای فرهنگی امن و مجهز بهرهمند شوند.
رمضانپور در ادامه از حمایت ویژه این مرکز از گروههای جوان خبر داد و تأکید کرد: تماشاخانه رادی برای گروههایی که نخستین اجرای حرفهای خود را روی صحنه میبرند، کاملاً رایگان خواهد بود. این تعهد ما به جوانان شهر رشت است.
در بخش دیگری از این مراسم، سعید طاهری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، فعالیت مجموعه ذهن زیبا را حاصل نگاهی فرهنگی، اثرگذار و کمادعا دانست و گفت: چنین کارهای زیبایی تنها از ذهنهای زیبا و باورمند به تأثیرگذاری فرهنگی برمیآید شاید این مجموعه سود اقتصادی نداشته باشد، اما اثرات معنوی و ماندگار آن بر فرهنگ شهر قابل انکار نیست.
وی با اشاره به اهمیت تربیت نسلهای آینده افزود: پایدارترین و اثرگذارترین فعالیتهای فرهنگی از سنین پایین آغاز میشود و مجموعههایی مانند این تماشاخانه نقش مهمی در پرورش نسل آگاه و خلاق دارند.
محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای شهر رشت نیز در این آئین گفت: اگر فرهنگ یک جامعه توسعه پیدا نکند، هیچ توسعهای محقق نخواهد شد و اگر هم بشود، با هزینه بالا و بدون ماندگاری خواهد بود.
وی افزود: این مجموعه محصول ذهنهایی است که به تأثیرگذاری فکر میکنند نه به انتخاب. ذهن زیباست که کارهای زیبا را خلق میکند.
کارگرنیا با تأکید بر جنبههای معنوی چنین اقداماتی تصریح کرد: شکلگیری این فضا فراتر از انتفاع مالی است و آثار فرهنگی و تربیتی عمیقی بر نسل آینده خواهد گذاشت.
در ادامه مراسم، هادی رمضانی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت نیز با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته برای ایجاد این مجموعه گفت: وجود چنین فضاهایی در شهر زمینهساز ارتقای کیفیت اجراهای نمایشی، فعالیتهای هنری و تقویت جریان فرهنگسازی در رشت است.