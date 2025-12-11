دستگیری ۵ نفر اتباع بیگانه در بندرانزلی

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، سرهنگ «امیر وهاب زاده» در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اجرای طرح آرامش و جمع آوری اتباع غیرمجاز که غیر قانونی وارد کشور شده‌اند موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس شهرستان انزلی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پس از دریافت گزارشاتی مبنی بر حضور تعدادی از اتباع بیگانه در برخی مناطق شهرستان بندرانزلی در عملیات منسجم تعداد ۵نفر اتباع غیر مجاز را با اخذ دستور قضائی دستگیری کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی در پایان با بیان اینکه تمامی افراد دستگیر جمع آوری شده فاقد هر گونه مدارک و اسناد هویتی بوده‌اند گفت: پلیس در راستای مدیریت و انتظام بخشی اجتماع برابر قانون طرح مقابله با اتباع غیر مجاز را با جدیت دنبال خواهد کرد.

