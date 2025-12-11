کشف 5200 قلم داروی قاچاق در بجستان

به گزارش ایلنا، حسن بزرگمهر افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی و در بازرسی‌های خود موفق شدند این داروهای قاچاق شامل انواع دارو، آمپول و شربت را که به صورت غیرمجاز در حال حمل بود، پیش از خروج از کشور در محورهای مواصلاتی بجستان کشف کنند.

وی ادامه داد: در این خصوص و با حکم شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی، ضمن اعمال جریمه 5 میلیارد ریالی متهم، تمامی کالاها جهت بازگشت به شبکه درمانی کشور تحویل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی شد.

انتهای پیام/