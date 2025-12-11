خبرگزاری کار ایران
کشف 5200 قلم داروی قاچاق در بجستان

رییس شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان گناباد و بجستان گفت: 5200 قلم داروی قاچاق و غیرمجاز در این شهرستان کشف شد. مأموران مستقر در ایستگاه بازرسی شهید عبدالهی بجستان با اقدامات فنی مطلع شدند، این حجم از داروی ایرانی به صورت غیرمجاز در حال حمل است.

به گزارش ایلنا، حسن بزرگمهر افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی قضایی و در بازرسی‌های خود موفق شدند این داروهای قاچاق شامل انواع دارو، آمپول و شربت را که به صورت غیرمجاز در حال حمل بود، پیش از خروج از کشور در محورهای مواصلاتی بجستان کشف کنند.

وی ادامه داد: در این خصوص و با حکم شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی، ضمن اعمال جریمه 5 میلیارد ریالی متهم، تمامی کالاها جهت بازگشت به شبکه درمانی کشور تحویل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی شد.

