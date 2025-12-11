مرگ 4 نفر بر اثر گازگرفتگی در سنندج

به گزارش ایلنا، بهزاد عضنفری‌پور به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه، افزود: 2 نفر در یک حادثه گازگرفتگی و یک نفر دیگر نیز در یک حادثه گازگرفتگی دیگر ، بر اثر گازگرفتگی و مسمومیت ناشی از گاز مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

وی برد ضرورت رعایت پروتکل‌های ایمنی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود با رعایت نکات ایمنی، سرویس منظم وسایل گرمایشی و اطمینان از وجود تهویه مناسب، از بروز چنین حوادث تلخ و قابل پیشگیری، جلوگیری کنند.

