به گزارش خبرنگار ایلنا،در آئین، گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر از بیتا اختیاری سرپرست خبرگزاری ایلنا در آذربایجان غربی به عنوان بانوی فعال و تأثیرگذار استان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای توسط رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی تجلیل به‌عمل آمد و نقش‌آفرینی وی در توسعه و پیشرفت استان مورد قدردانی قرار گرفت.

