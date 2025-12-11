خبرگزاری کار ایران
هم‌زمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا انجام شد؛

تجلیل از خبرنگار ایلنا به عنوان بانوی تأثیرگذار آذربایجان‌غربی

تجلیل از خبرنگار ایلنا به عنوان بانوی تأثیرگذار آذربایجان‌غربی
مراسم گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، هم‌زمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با حضور استاندار آذربایجان غربی و نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،در آئین، گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر از بیتا اختیاری سرپرست خبرگزاری ایلنا در آذربایجان غربی به عنوان بانوی فعال و تأثیرگذار استان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای توسط رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی تجلیل به‌عمل آمد و نقش‌آفرینی وی در توسعه و پیشرفت استان مورد قدردانی قرار گرفت.

 

