همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا انجام شد؛
تجلیل از خبرنگار ایلنا به عنوان بانوی تأثیرگذار آذربایجانغربی
مراسم گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر، همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با حضور استاندار آذربایجان غربی و نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا،در آئین، گرامیداشت هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر از بیتا اختیاری سرپرست خبرگزاری ایلنا در آذربایجان غربی به عنوان بانوی فعال و تأثیرگذار استان در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای توسط رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی تجلیل بهعمل آمد و نقشآفرینی وی در توسعه و پیشرفت استان مورد قدردانی قرار گرفت.