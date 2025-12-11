خبرگزاری کار ایران
سیلاب و سفیدپوشی در خوزستان؛

ادامه فعالیت سامانه بارشی و ورود موج جدید از هفته آینده

بارش‌های گسترده اخیر در خوزستان ضمن طغیان رودخانه‌های فصلی و ایجاد سیلاب در برخی مناطق، موجب خوشحالی کشاورزان و سفیدپوش شدن دزپارت شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت دوشنبه دهم آذرماه در استان خوزستان آغاز شد و تا فردا نیز ادامه خواهد داشت.

بارندگی‌های شدید در خوزستان سبب جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌های فصلی در برخی مناطق این استان شد.

همچنین این بارش‌ها در مناطق مختلفی از جمله روستای سالمیه بخش رغیوه، روستای شورباریک شهرستان هفتکل و شهر میداوود باغملک موجب جاری شدن روان‌آب‌ها و خوشحالی مردم و کشاورزان شد.

بارش برف نیز شهرستان دزپارت را سفیدپوش کرد و چهره زمستانی به این منطقه بخشید.

از سوی دیگر، شدت بارندگی‌ها در برخی نقاط مسکونی از جمله طرح ۵۵ هکتاری امیدیه و بخش‌هایی از هندیجان سبب آبگرفتگی معابر شد.

براساس اعلام اداره‌کل هواشناسی خوزستان، از شنبه هفته آینده نیز سامانه بارشی دیگری وارد استان خواهد شد.

