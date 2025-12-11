خبرگزاری کار ایران
آتش در بخشی از جنگل‌های عباس‌آباد مازندران شعله ور شد

کد خبر : 1726226
رئیس منابع طبیعی عباس‌آباد از وقوع آتش‌سوزی عمدی در جنگل‌های این منطقه و اعزام نیروهای این نهاد و اطفای حریق خبر داد.

به گزارش ایلنا، حامد رضایی  درباره جزئیات این حادثه، گفت: حوالی ساعت ۱۰ صبح امروز گزارش شد که در بخشی از جنگل‌های منطقه «زریت» دود مشاهده شده است. بلافاصله نیروهای یگان حفاظت و قرقبان‌ها با تجهیزات اطفای حریق به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه اطفای حریق انجام شده است، تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد فرد یا افرادی که هنوز در دست بررسی است به‌صورت عمدی یک درخت انجیلی هیرکانی را آتش زده اند. برای مهار کامل آتش نیاز به ابزارهایی مانند اره‌موتور بود تا پس از قطع درخت، آتش خاموش شود.

رضایی با اشاره به اینکه این شرایط جوی امکان وقوع آتش‌سوزی عمدی را تقویت می‌کند، تصریح کرد:پیگیری برای شناسایی این آتش‌سوزی در جریان است

 رئیس منابع طبیعی عباس‌آباد آباد  افزود: جنگل‌های منطقه عباس‌آباد حدود ۳۳ هزار هکتار مساحت دارند.

 

انتهای پیام/
