درگیری مسلحانه ماموران انتظامی با اشرار در شهرستان تفتان

به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان روز پنجشنبه اعلام کرد: در این درگیری که شب گذشته در بخش «نوک آباد» شهرستان تفتان صورت گرفت، اشرار مسلح مورد هدف تیراندازی متقابل مأموران قرار گرفتند اما با استفاده از تاریکی شب متواری شدند و یک دستگاه خودرو پژو پارس سرقتی از آنها برجای ماند.

بر اساس این اطلاعیه، اشرار مسلح تحت تعقیب پلیس هستند و در جریان این درگیری فرمانده انتظامی شهرستان تفتان به‌صورت سطحی مصدوم شد.

شهرستان تفتان در ۱۱۰ کیلومتری جنوب زاهدان و ۷۰ کیلومتری شمال خاش در سیستان و بلوچستان واقع شده است.

انتهای پیام/