چلگرد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری اعلام شد
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: چلگرد با صفر درجه سانتی گراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.
معصومه نوروزی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به بارش برف و باران در بیشتر نقاط استان امروز چلگرد با صفر درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان ثبت شد.
وی افزود: مالخلیفه با ۱۶ درجه سانتی گراد گرمترین نقطه استان است.
نوروزی بیان کرد: دمای فعلی شهرکرد ۵ درجه سانتی گرد است.
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش این سامانه از روز گذشته به شرح ذیل است:
آلونی ۱۲.۴
ارجنک: ۶.۴
اردل: ۲۸.۸
امام قیس: ۴.۹
ایلبگی: ۴.۷
بازفت: ۷۶.۴
بروجن: ۱.۴
بلداجی: ۵.۴
بن: ۵.۶
جونقان: ۲۴.۴
دزک: ۹.۷
دشتک: ۳۴.۴
دوآب صمصامی: ۴۲.۹
دیمه: ۳۴.۲
سامان: ۹.۸
سرخون: ۲۶.۱
سودجان: ۱۸
سورشجان: ۵.۷
شلمزار: ۲۰.۲
شهرکرد: ۶.۷
فارسان: ۱۸.۵
فرخ شهر: ۵.۷
کوهرنگ: ۶۸.۵ برف موجود ۷ سانتیمتر
گندمان: ۱.۵
لردگان: ۱۲.۳
لیرابی: ۳۳.۸
مال خلیفه: ۳۹.۴
هوره: ۳.۳