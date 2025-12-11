چلگرد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری اعلام شد

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: چلگرد با صفر درجه سانتی گراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.