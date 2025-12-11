خبرگزاری کار ایران
چلگرد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری اعلام شد

چلگرد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری اعلام شد
مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: چلگرد با صفر درجه سانتی گراد سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.

معصومه نوروزی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجه به بارش برف و باران در بیشتر نقاط استان امروز چلگرد با صفر درجه سانتی گراد سردترین نقطه استان ثبت شد.

وی افزود: مالخلیفه با ۱۶ درجه سانتی گراد گرم‌ترین نقطه استان است.

نوروزی بیان کرد: دمای فعلی شهرکرد ۵ درجه سانتی گرد است.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش این سامانه از روز گذشته به شرح ذیل است:

آلونی ۱۲.۴

ارجنک: ۶.۴

اردل: ۲۸.۸

امام قیس: ۴.۹

ایلبگی: ۴.۷

بازفت: ۷۶.۴

بروجن: ۱.۴

بلداجی: ۵.۴

بن: ۵.۶

جونقان: ۲۴.۴

دزک: ۹.۷

دشتک: ۳۴.۴

دوآب صمصامی: ۴۲.۹

دیمه: ۳۴.۲

سامان: ۹.۸

سرخون: ۲۶.۱

سودجان: ۱۸

سورشجان: ۵.۷

شلمزار: ۲۰.۲

شهرکرد: ۶.۷

فارسان: ۱۸.۵

فرخ شهر: ۵.۷

کوهرنگ: ۶۸.۵ برف موجود ۷ سانتیمتر

گندمان: ۱.۵

لردگان: ۱۲.۳

لیرابی: ۳۳.۸

مال خلیفه: ۳۹.۴

هوره: ۳.۳

