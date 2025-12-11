به گزارش ایلنا، حشمت الله حسینوند روز پنجشنبه در گفت و گویی بیان کرد: تمام جاده‌های اصلی دهستان‌های احمدفداله، دره کاید و سید محمود بخش شهیون دزفول به دلیل بارندگی شدید، رانش زمین و ریزش کوه مسدود شده و تلاش دستگاه‌های مختلف برای بازگشایی این راه‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به ناپایداری جوی هوا، کوهستانی و سخت گذر بودن منطقه و خطرات ناشی از بارش شدید باران و مه گرفتگی جاده‌ها، از همه گردشگران، طبیعت گردان و مسافرانی که قصد سفر به این بخش را دارند درخواست کرد تا پایدار شدن شرایط جوی از حضور در جاده‌های بخش شهیون اجتناب کنند.

رییس شورای بخش شهیون، ادامه داد: درخواست از همه معتمدان، دهیاران و شوراهای بخش این است که هر گونه حواث در این منطقه را به بخشداری اطلاع رسانی کنند تا به سرعت تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی و بازگشایی مسیر به منطقه اعزام شود.

وی افزود: امور عشایر پیش از بارندگی و به دلیل احتمال ریزش کوه در این بخش ناشی از بارندگی‌های اخیر اقدام به استقرار ۲ دستگاه لودر در منطقه دورک و پل کول کرده است که این ماشین آلات هم اکنون مشغول بازگشایی مسیهای مسدود شده هستند.

حسینوند ادامه داد: ماشین آلات سپاه نیز در منطقه حضور دارند که جا به جایی این تجهیزات به محل‌های مسدود شده که به بخشداری گزارش شده در حال انجام است و ماشین آلات اداره راهداری نیز برای بازگشایی مسیرهای اصلی نیز مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: به دلیل ناپایداری جوی، وسعت بسیار زیاد و سخت گذر بودن منطقه و همچنین نبود پوشش آنتن دهی تلفن، امکان کسب اطلاع از تمام محورهای بخش وجود ندارد به همین دلیل از تمام دهیاران، شوراها و معتمدان تقاضا داریم هر گونه حادثه احتمالی را به بخشداری شهیون اطلاع دهند.

انتهای پیام/