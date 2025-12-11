خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ریزش کوه موجب مسدود شدن جاده‌های بخش شهیون دزفول شد

ریزش کوه موجب مسدود شدن جاده‌های بخش شهیون دزفول شد
کد خبر : 1726203
لینک کوتاه کپی شد.

رییس شورای بخش شهیون، ضمن تاکید بر پرهیز گردشگران و طبیعت گردان از سفر به این بخش تا پایداری هوا گفت: بارندگی شدید روزهای اخیر موجب ریزش کوه، رانش زمین و قطع جاده‌های اصلی این بخش شده است.

به گزارش ایلنا، حشمت الله حسینوند روز پنجشنبه در گفت و گویی بیان کرد: تمام جاده‌های اصلی دهستان‌های احمدفداله، دره کاید و سید محمود بخش شهیون دزفول به دلیل بارندگی شدید، رانش زمین و ریزش کوه مسدود شده و تلاش دستگاه‌های مختلف برای بازگشایی این راه‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به ناپایداری جوی هوا، کوهستانی و سخت گذر بودن منطقه و خطرات ناشی از بارش شدید باران و مه گرفتگی جاده‌ها، از همه گردشگران، طبیعت گردان و مسافرانی که قصد سفر به این بخش را دارند درخواست کرد تا پایدار شدن شرایط جوی از حضور در جاده‌های بخش شهیون اجتناب کنند.

رییس شورای بخش شهیون، ادامه داد: درخواست از همه معتمدان، دهیاران و شوراهای بخش این است که هر گونه حواث در این منطقه را به بخشداری اطلاع رسانی کنند تا به سرعت تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی و بازگشایی مسیر به منطقه اعزام شود.

وی افزود: امور عشایر پیش از بارندگی و به دلیل احتمال ریزش کوه در این بخش ناشی از بارندگی‌های اخیر اقدام به استقرار ۲ دستگاه لودر در منطقه دورک و پل کول کرده است که این ماشین آلات هم اکنون مشغول بازگشایی مسیهای مسدود شده هستند.

ریزش کوه موجب مسدود شدن جاده‌های بخش شهیون دزفول شد

حسینوند ادامه داد: ماشین آلات سپاه نیز در منطقه حضور دارند که جا به جایی این تجهیزات به محل‌های مسدود شده که به بخشداری گزارش شده در حال انجام است و ماشین آلات اداره راهداری نیز برای بازگشایی مسیرهای اصلی نیز مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: به دلیل ناپایداری جوی، وسعت بسیار زیاد و سخت گذر بودن منطقه و همچنین نبود پوشش آنتن دهی تلفن، امکان کسب اطلاع از تمام محورهای بخش وجود ندارد به همین دلیل از تمام دهیاران، شوراها و معتمدان تقاضا داریم هر گونه حادثه احتمالی را به بخشداری شهیون اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری