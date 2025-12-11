راز قتل مرد ۴۸ ساله با اعتراف همسرش فاش شد
زن ۴۲ سالهای که ابتدا برای پنهان کردن قتل همسرش اعلام مفقودی کرده بود، پس از تحقیقات تخصصی پلیس آگاهی اشتهارد به قتل مرد ۴۸ ساله اعتراف کرد. فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد جزییات این پرونده را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ علی عزیزی، فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد، در ارتباط با کشف قتل مرد ۴۸ ساله اظهار داشت: پس از ارجاع پرونده اعلام مفقودی این فرد به پلیس آگاهی، تیمی ویژه از کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم جنایی رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد: در تحقیقات اولیه مأموران مشخص شد همسر فرد مفقودی اظهارات ضد و نقیضی مطرح میکند؛ به همین دلیل با هماهنگی قضایی برای انجام تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد گفت: این زن ابتدا منکر هرگونه دخالت در قتل بود اما رفتار و سخنان مشکوک او، همراه با روشهای تخصصی بازجویی، سرانجام منجر به کشف حقیقت شد و وی به قتل همسرش اعتراف کرد.
سرهنگ عزیزی درباره جزئیات اعتراف متهم توضیح داد: متهم اعلام کرده به دلیل اختلافات خانوادگی و آزار و اذیتهای همسرش، در روز حادثه زمانی که او در خواب بوده با وارد کردن ضربات تیغه تیشه به سر و سپس با چاقو به شکم، وی را به قتل رسانده و پیکر او را در حیاط منزل دفن کرده است.
وی افزود: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار، روانه زندان شد.