به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهار کرد: در محور فارسان–کوهرنگ نیز عبور از گردنه‌های چری و شاه‌منصوری تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

خدابخشی بیان کرد: براساس گزارش‌های دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری، تردد در سایر محورهای ارتباطی استان عادی و روان بوده و همه مسیرها باز است.

وی از رانندگان خواست در صورت ضرورت سفر، با تجهیزات کامل زمستانی شامل زنجیرچرخ، سوخت کافی، خوراک و پوشاک گرم تردد کنند و از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

خدابخشی یادآور شد: مسافران و رانندگان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته یا از خدمات آنلاین آن استفاده کنند.

