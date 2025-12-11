خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گردنه عسل‌کشان شهرستان کوهرنگ بر اثر بارش برف مسدود شد

گردنه عسل‌کشان شهرستان کوهرنگ بر اثر بارش برف مسدود شد
کد خبر : 1726198
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به بارش برف، تردد در گردنه‌های شهرستان کوهرنگ با محدودیت مواجه شده و گردنه عسل‌کشان مسدود شده است.

به گزارش ایلنا، سعید خدابخشی اظهار کرد: در محور فارسان–کوهرنگ نیز عبور از گردنه‌های چری و شاه‌منصوری تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است.

خدابخشی بیان کرد: براساس گزارش‌های دریافتی از دوربین‌های نظارت تصویری، تردد در سایر محورهای ارتباطی استان عادی و روان بوده و همه مسیرها باز است.

وی از رانندگان خواست در صورت ضرورت سفر، با تجهیزات کامل زمستانی شامل زنجیرچرخ، سوخت کافی، خوراک و پوشاک گرم تردد کنند و از انجام سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

خدابخشی یادآور شد: مسافران و رانندگان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای استان با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته یا از خدمات آنلاین آن استفاده کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری