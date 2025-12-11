به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، مسلم شریفی در گفت و گو با رسانه‌ها گفت: در شبانه‌روز گذشته، ۳۲ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد بستری شده‌اند که با احتساب این آمار، تعداد کل بیماران بستری با علائم تنفسی به ۱۶۰ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه نیمی از مبتلایان زیر ۲۴ سال است، خاطرنشان کرد: از این تعداد بیمار، ۱۳ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه ICU تحت درمان قرار دارند.

سخنگوی پیشگیری از آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۵ درصد از مراجعات به مراکز درمانی سرپایی و ۲۲ درصد از بستری‌ها با تشخیص آنفلوآنزا صورت گرفته است.

شریفی با تاکید براینکه یک سوم از نمونه‌های دریافتی از بیماران مشکوک، مثبت آنفلوآنزا اعلام شده است، تصریح کرد: بیش از نیمی از مراجعات سرپایی و بستری‌های ناشی از بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا، مربوط به گروه سنی زیر ۲۴ سال است.

وی گفت: اگرچه شاهد کاهش نسبی در آمارها هستیم اما شرایط همچنان هُشدار آمیز است و لازم است مردم به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، پروتکل‌های بهداشتی و توصیه‌های پیشگیرانه را جدی بگیرند.

انتهای پیام/