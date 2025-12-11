خبرگزاری کار ایران
وزیر صمت:

اصفهان ۵.۶ درصد ارزش افزوده کشور را ایجاد می‌کند

کد خبر : 1726161
وزیر صمت با اشاره به سهم ۵.۶ درصدی استان اصفهان در ایجاد ارزش افزوده کشور، کاشان را از قطب‌های مهم صنعتی دانست و گفت: مشکلات واحدهای دانش‌بنیان و صنایع کاشان پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاشان با بیان اینکه استان اصفهان یکی از مهم‌ترین مناطق صنعتی و اقتصادی کشور است، اظهار کرد: ۵.۶ دهم ارزش افزوده کشور در استان اصفهان ایجاد می‌شود و کاشان نیز یکی از قطب‌های اصلی صنعتی این استان به شمار می‌رود.

وی افزود: امروز به همراه استاندار اصفهان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از شهرک‌های صنعتی و کارخانجات مستقل کاشان بازدید می‌کنیم. همچنین پس از بازدیدها، جلسه‌ای در اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد تا پای صحبت صنعتگران بنشینیم و مشکلات موجود را بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری کنیم تا رونق بیشتری در بخش صنعت این منطقه ایجاد شود.

وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور گفت: در بازدیدی که از نمایشگاه مستقر در شهرک انجام شد، شرکت‌های دانش‌بنیان خوبی حضور داشتند اما عمده مشکل آنها نیاز به سرمایه برای اجرای طرح‌هاست.

اتابک با اشاره به وجود صندوق صنایع پیشرفته در وزارت صمت اظهار کرد: این صندوق با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و معاونان وزارت صمت که در این بازدید حضور دارند، هماهنگی‌های لازم را با این صندوق برای حمایت از طرح‌های قابل بهره‌برداری و دارای قابلیت اجرا انجام خواهند داد تا این طرح‌ها با کمک این صندوق و با توجه به بازار موجود، عملیاتی شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تأمین سرمایه‌گذاری مورد نیاز واحدهای فناور، طرح‌های دانش‌بنیان این منطقه هرچه سریع‌تر به مرحله اجرا برسد.

