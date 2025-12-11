استاندار اصفهان خبر داد؛
منطقه ویژه اقتصادی کاشان آماده پذیرش بیش از ۵۰ واحد صنعتی
استاندار اصفهان از آمادهبودن زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی کاشان خبر داد و گفت: این منطقه بهزودی با پذیرش بیش از ۵۰ واحد صنعتی در فاز نخست، به قطب اقتصادی کلیدی در استان تبدیل میشود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی کاشان به خبرنگاران افزود: با توجه به دسترسیهای مناسب ریلی و جادهای به تهران و اصفهان، این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطبهای صنعتی کشور را دارد.
وی اظهار کرد:در فاز نخست توسعه، بیش از ۵۰ مجموعه صنعتی در منطقه مستقر خواهند شد که تحول چشمگیری در اقتصاد کاشان و اصفهان ایجاد میکند.
استاندار اصفهان با تاکید بر مزایای زیرساختی و موقعیت ترانزیتی منطقه کاشان بیان کرد: این منطقه تمامی شرایط لازم برای جذب سرمایهگذاری و راهاندازی واحدهای تولیدی و تجاری را داراست.
جمالینژاد گفت: در حال حاضر منتظر حضور نمایندگان گمرک و دستگاههای مرتبط برای تکمیل فرآیندهای اجرایی هستیم، با راهاندازی فازهای بعدی، این منطقه به کانون اقتصادی و تجاری بزرگ در مرکز کشور تبدیل میشود.