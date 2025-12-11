حکم سرپرست شهرداری اهواز تا تاریخ دهم آذرماه اعتبار داشت/جایگاه غیرقانونی شهردار موجب چالش و مشکل در شهرداری و شورای شهر شده

سیاوش محمودی در گفتگوی با خبرنگار ایلنا در خوزستان با توجه به حواشی پیش آمده پس از استعفای امینی و انتخاب سرپرست گفت: بعد از استعفای امینی شهردار پیشین با توجه به شرایط پیش آمده، تصمیم بر این شد تا شورای شهر اهواز در یک وضعیت خیلی فشرده و اضطراری اقدام به انتخاب یک سرپرست برای شهرداری کند. با قبول استعفای شهردار، شورای شهر به شدت از سوی وزارت کشور تحت فشار بود تا ظرف مدت زمان 24 ساعت سرپرست و شهردار اهواز را مشخص و معرفی کند. از سوی دیگر، قانون جدید انتخاب سرپرست را محدود به تعدادی از معاونین و ذیحساب کرده و همین کار شورا را سخت کرده بود.

محمودی افزود: گزینه اصلی شورا برای سرپرستی در این زمان، موسی پور بود که تقریبا تمامی اعضای شورا روی انتخاب وی اجماع کرده بودند. در زمان انتخاب سرپرست، برخی از اعضای شورا که در دوران امینی شهردار مستعفی همواره غایب بودند «آقایان پورموسوی، شانه سازان، رضوی، سنواتی، اسفندیاری و مظفری» اصرار داشتند تا سرپرست برای یک زمان محدود انتخاب شود و دلیل شان این بود که ما نمی خواهیم شش ماه باقی مانده از عمر شورا را با سرپرست به پایان برسانیم و دوران سرپرستی نمی تواند موفقیت آمیز باشد. و بی ثباتی و بی نظمی در پی خواهد داشت. ما باید به سرعت یک شهردار انتخاب کنیم.

محمودی ادامه داد: همین اعضا اصرار داشتند که یک تاریخ معین و محدودی را برای سرپرست مشخص کنیم و زمان مطرح شده آنها هم پنج روز بود. در مقابل ما به این دوستان عرض کردیم که زمان مطرح شده کافی نیست و تا فرایند انتخاب و گزینش شهردار طی شود، چند هفته زمان خواهد برد. با اجماع صورت گرفته قرار بر این شد تا سرپرست جدید به مدت بیست روز « تا تاریخ دهم آذرماه 1404» اداره امور شهر را بر عهده بگیرد. انتخاب سرپرست با چالش ها و فشارهای بسیاری ادامه داشت تا اینکه در دقایق پایانی موسی پور کنار کشید و تنها گزینه باقی مانده سید کورش حسینی زاده بود که برای مدت محدودی انتخاب و معرفی شد.

این عضو شورای شهر اهواز تاکید کرد: سرانجام در جلسه‌ای با حضور علی بویری فرماندار اهواز و مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان، سید کوروش حسینی‌زاده برای مدت ۲۰ روز یعنی تا تاریخ دهم آذرماه به عنوان سرپرست انتخاب و این حکم با امضای رئیس شورا به وی ابلاغ شد. این مصوبه به فرمانداری رفته و هیئت تطبیق بندبند آن را بررسی و سپس آن را تایید کرده، بعد برگشته و ما آن را به سرپرست ابلاغ کرده ایم. مصوبات شورا حکم قانون را دارند و برای تمامی افراد و دستگاه ها لازم الاجرا هستند.

محمودی گفت: بر اساس همین مصوبه و ابلاغیه، حکم سرپرست شهرداری اهواز تا تاریخ دهم آذرماه اعتبار داشته و پس از این زمان جایگاه وی غیرقانونی بوده که متاسفانه ادامه همین روند منجر به ایجاد چالش هایی در شورا و شهرداری شد، بر همین اساس از اعضای شورا درخواست کردیم تا در جلسات حاظر شوند تا تکلیف سرپرست و یا شهردار را معلوم کنیم. اصلا قرار ما بر این بود که حکم سرپرست را تا زمان دریافت حکم شهردار جدید تمدید کنیم که متاسفانه باز هم مثل روال گذشته این اعضا از حضور در جلسه نهایی امتناع کردند.

وی افزود: دو روز پس از معرفی سرپرست شهرداری در روز جمعه، یعنی از روز یکشنبه با حضور 13 نفر از اعضای شورا در مهمانسرای شهرداری جلسات انتخاب شهردار را برگزار کردیم. یک لیست 27 نفره را مورد بررسی قرار دادیم. روی گزینه ها بارها و به شکل شبانه روزی بحث و تبادل نظر کردیم و به یک لیست 5 نفره رسیدیم و با این افراد گفتگو کردیم تا سرانجام به گزینه نهایی رسیدیم. همین که گزینه نهایی انتخاب شد، برخی از اعضا در جلسات شرکت نکردند و الان تقریبا چهار جلسه است که جلسات شورا را از حد نصاب می‌اندازند.

محمودی گفت: متاسفانه در این بین فرماندار اهواز هم حرف خودش را نقض کرد. چطور می شود که علی بویری مصوبه شورای شهر « حکم بیست روزه برای سرپرست» را تایید کرده، اما بعد از یک هفته پیرو همان نامه یک نامه دیگر می زند و می گوید که سرپرست می تواند تا 3 ماه در این پست باقی بماند؟ که قطعا این نامه بی ارتباط با ابلاغ های پس از تاریخ دهم آذرماه نخواهد بود. کما اینکه در صدور این ابلاغ ها نفوذ برخی جریانات و افراد کاملا گویا است و در حال اعمال فشار هستند. ما می دانیم که اقدامات هیجانی سرپرست شهرداری اهواز تحت تاثیر برخی افراد در بیرون و درون شورای شهر است.

محمودی در ادامه این گفت و گو تصریح کرد: خود من و دیگر اعضای شورا به شخص سرپرست اعلام کردیم که حضور شما صرفا برای دوران گذار است. اما متاسفانه وی شهر را به سمت تنش سوق داد. وقتی افراد در شهرداری مشغول انجام امورات محوله بودند، چه لزومی به تغییر این پست ها بوده، شما اجازه می دادید تا شهردار انتخاب شود و آن وقت خود شهردار برای مدیران خود تصمیم گیری کند. در دوران سرپرستی نباید چنین اقداماتی را انجام می دادید! انتظار داریم تا دادستان عمومی به این موضوع ورود کند، کما اینکه شورای شهر در حال تدوین نامه به سازمان بازرسی، استانداری، شورای حل اختلاف، مدیرکل امور شهری و دادگستری است.

وی افزود: از تاریخ دهم آذرماه به بعد، شخص سرپرست حق دخل و تصرف و امضای هیچ گونه اسناد مالی، رسمی، اداری و مالی را نداشته و ندارد. مگر نه اینکه شورا به ایشان حکم داده، پس سرپرست پس از این تاریخ می بایست به شورای شهر مکاتبه و کسب تکلیف می کرد که با توجه به پایان موعد مقرر تعین شده برای سرپرست، تکلیف چیست؟ ایشان به کدام مجوز در حال امضای اسناد مالی و چک های بانکی است؟ متاسفانه در حال حاظر شهر اهواز بدون سرپرست است و متاسفانه همان اتفاقات دوران امینی در حال تکرار است.

مدرک تحصیلی سرپرست شهرداری اهواز

این عضو شورای شهر در خصوص حواشی پیرامون مدرک تحصیلی سرپرست شهرداری اهواز نیز به ایلنا گفت: در جریان یک حسابرسی موردی از سوی سازمان بازرسی در تاریخ هفدهم شهریورماه 1404 در خصوص مدرک تحصیلی سید کورش حسینی در پست مدیر مالی شهرداری اهواز، معلوم شد که مدرکی که وی به کارگزینی ارائه داده قابل قبول نیست و لذا مدارک وی مورد قبول سازمان علوم نیست. در همین نامه دریافتی عنوان شده که کورش حسینی نیروی رسمی شهرداری نبوده و قرارداد وی با این مجموعه یک قرارداد کارگری است. و در همین نامه آمده است که مدرک وی دیپلم می باشد و باید حقوق و مزایای ایشان که طی سال های گذشته بر اساس مدرک کاردانی و کاردانی ارشد دریافت کرده باید به شهرداری بازگردانده شود.

