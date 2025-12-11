دستگیری و جمعآوری بیش از ١٠٠٠ نفر خردهفروش و معتاد در فارس
جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری و جمعآوری یک هزار و ۵٦ نفر خردهفروش و معتاد متجاهر در طرح سه روزه پلیس در سطح استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار یوسف ملکزاده، اظهار داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با هدف برخورد با توزیعکنندگان مواد مخدر، ماموران انتظامی طی سه روز گذشته در مناطق مختلف استان عملیاتهای هدفمند انجام دادند.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، ماموران انتظامی ضمن دستگیری و جمعآوری یکهزار و ۵٦ نفر خردهفروش و معتاد متجاهر، موفق شدند ٤٨٨ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ٢٠ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متعلق به آنان را نیز توقیف کنند.
جانشین فرمانده انتظامی استان با تاکید بر تداوم این طرحها، گفت: طرحهای مبارزه با مواد مخدر و پاکسازی مناطق آلوده بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و با همکاری و نهادهای مسئول، تلاش میکنیم فضای امن و آرامی برای شهروندان فراهم شود.