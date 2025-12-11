خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس راه مازندران:

ترافیک مقطعی و لغزندگی جاده‌ها در پی بارش برف

رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک مقطعی و لغزندگی جاده‌ها در این استان به دلیل بارش برف شب گذشته خبر داد و از رانندگان خواست تا با رعایت احتیاط و سرعت مطمئنه در مسیرهای کوهستانی حرکت کنند.

سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: ترافیک در تمامی محورهای کشور مقطعی و پرحجم گزارش شده است. رانندگان باید به شرایط جوی و ترافیکی توجه ویژه داشته باشند.

وی افزود: وضعیت جوی در بیشتر مناطق کشور به صورت ابری و آفتابی است، اما در ارتفاعات به ویژه در مناطق کوهستانی، به دلیل بارش برف شب گذشته، سطح جاده‌ها لغزنده بوده و احتمال وقوع حوادث رانندگی وجود دارد.

عبادی از رانندگان خواست تا با احتیاط کامل و رعایت سرعت مجاز حرکت کنند و در صورت نیاز، از تجهیزات ایمنی مانند زنجیر چرخ برای تردد در مناطق برفی استفاده کنند.

