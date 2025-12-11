گزارش ایلنای گلستان، محسن یازرلو گفت: این میزان کالا و این تعداد مسافر با استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل عمومی جاده‌ای استان از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه در داخل و به سایر نقاط کشور حمل و نقل شده است.

او ادامه داد: مسافران طی ۱۸۳ هزار سفر و با یک هزار و ۶۵۰ ناوگان مسافری و کالاها هم ۵۶۳ هزار و ۴۶۶ سفر و با ۱۵ هزار و ۴۸۴ ناوگان باری استان جابه جا شدند.

وی گفت: عمده کالاهای جابه جا شده مرغ زنده و غیر زنده، سیمان، آرد، خوراک طیور و… بوده است. حمل و نقل مسافر و کالای استان در این مدت با ۴ درصد افزیش همراه بوده است.

در حال حاضر ۸۶ شرکت حمل و نقل مسافری و بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ راننده در بخش مسافری، ۹۵ شرکت حمل و نقل باری و ۱۴ هزار و ۷۹۶ راننده در بخش باری مشغول فعالیت هستند.

