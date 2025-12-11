پیام تبریک هیئت اجرایی خانه کارگر خوزستان به مناسبت روز زن؛
درویشی: زنان، یکی از اصلیترین عوامل پویایی، پیشرفت و توسعهی جامعه بهشمار میروند
قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان، به همراه هیئت اجرایی این نهاد، در پیامی میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و مادر را تبریک گفته و بر نقش کلیدی زنان بهویژه مادران و زنان شاغل در توسعه و پویایی جامعه تأکید کردند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، بهمناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت روز زن و مادر، قربان درویشی، دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان به همراه هیئت اجرایی پیام تبریکی صادر کرد.
در این پیام آمده است:
«میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها)، اسوه بیمانند ایمان، فضیلت و کرامت زن، فرصتی ارزشمند برای تکریم مقام والای بانوان است. این روز فرخنده را به تمامی زنان ایران، بهویژه مادران بزرگوار و زنان شاغل و تلاشگر، صمیمانه تبریک میگوییم.»
درویشی با اشاره به نقش بنیادین بانوان در جامعه افزود: «زنان، چه در خانه و چه در عرصه کار و فعالیت اجتماعی، یکی از اصلیترین عوامل پویایی، پیشرفت و توسعه جامعه بهشمار میروند. حضور مؤثر زنان کارگر و شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، سرمایهای ارزشمند برای آیندهای توانمندتر و آبادتر است.»
در پایان این پیام ابراز امیدواری شده است که با الهام از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، توجه به جایگاه، حقوق و حمایت از زنان، بهویژه زنان زحمتکش و کارگر، در مسیر اعتلای کشور بیش از پیش گام برداشته شود.