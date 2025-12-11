به گزارش ایلنا از قزوین، با پایان داوری قصه‌های بخش ملی در سراسر کشور و معرفی راه یافتگان، مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره قصه‌گویی در قزوین از 23 تا 25 آذر در مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار می‌شود.

با رأی داوران بخش پایش پس از دریافت بیش از 271 قصه در بخش حضوری از سراسر استان و در بخش‌ها و گروه‌های سنی مختلف، دبیرخانه استانی از 69 قصه‌گو دعوت کرد تا از 23 تا 25 آذر به رقابتی هنرمندانه بپردازند.

یادآور می‌شود فراخوان بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» منتشر شد.

مرحله استانی این جشنواره 23 تا 25 آذر با همکاری دفتر امور بانوان استانداری فزوین، صدا و سیما، اداره کل بهزیستی، اداره کل منابع طبیعی و اداره کل آموزش و پرورش استان در مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین برگزار می‌شود.

بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با هدف ترویج گسترده فرهنگ قصه و قصه‌گویی، توجه به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، ارزش‌گذاری به روایت تک‌نفره و گونه‌های هنری قصه‌گویی، گسترش ارتباط با قصه‌گویان و نهادهای فرهنگی غیرایرانی، استفاده از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به حوزه قصه‌گویی، تمرکز بر محتوا بیش از قالب، شناسایی و حمایت از قصه‌گویان برتر و ایجاد پیوند میان قصه‌گویان و نخبگان حوزه ادب فارسی برگزار می‌شود.

بر همین اساس، این جشنواره در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار خواهد شد.

رده استانی جشنواره قصه‌گویی با هدف شناسایی و معرفی برگزیدگان استانی، تقویت ظرفیت‌های بومی در گستره قصه‌گویی و فراهم‌سازی زمینه حضور قصه‌گویان برتر در رده ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

رده ملی و بین‌المللی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی نیز به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، از ۲۷ تا ۳۰ بهمن‌۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/