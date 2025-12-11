خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کانون پرورش فکری قزوین میزبان هنرنمایی 69 قصه‌گو می‌شود

کانون پرورش فکری قزوین میزبان هنرنمایی 69 قصه‌گو می‌شود
کد خبر : 1726073
لینک کوتاه کپی شد.

مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره قصه‌گویی در قزوین از 23 تا 25 آذر در مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، با پایان داوری قصه‌های بخش ملی در سراسر کشور و معرفی راه یافتگان، مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره قصه‌گویی در قزوین  از 23 تا 25 آذر در مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار می‌شود.

با رأی داوران بخش پایش پس از دریافت بیش از 271 قصه در بخش حضوری از سراسر استان و در بخش‌ها و گروه‌های سنی مختلف، دبیرخانه  استانی از 69 قصه‌گو دعوت کرد تا از 23 تا 25 آذر به رقابتی هنرمندانه بپردازند.

یادآور می‌شود فراخوان بیست‌وششمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «جهان، با قصه کودکان را ببین» منتشر شد.

مرحله استانی این جشنواره 23 تا 25 آذر با همکاری دفتر امور بانوان استانداری فزوین، صدا و سیما، اداره کل بهزیستی، اداره کل منابع طبیعی و اداره کل آموزش و پرورش استان در مجتمع فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین برگزار می‌شود.

بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با هدف ترویج گسترده فرهنگ قصه و قصه‌گویی، توجه به نیازهای تربیتی و فرهنگی کودکان و نوجوانان، ارزش‌گذاری به روایت تک‌نفره و گونه‌های هنری قصه‌گویی، گسترش ارتباط با قصه‌گویان و نهادهای فرهنگی غیرایرانی، استفاده از ظرفیت رسانه، تعمیق نگاه علمی به حوزه قصه‌گویی، تمرکز بر محتوا بیش از قالب، شناسایی و حمایت از قصه‌گویان برتر و ایجاد پیوند میان قصه‌گویان و نخبگان حوزه ادب فارسی برگزار می‌شود.

بر همین اساس، این جشنواره در سه گرایش «قصه‌گویی کهن»، «قصه‌گویی مدرن و نوآورانه» و «قصه‌گویی تلفیقی کهن و مدرن» برگزار خواهد شد.

رده استانی جشنواره قصه‌گویی با هدف شناسایی و معرفی برگزیدگان استانی، تقویت ظرفیت‌های بومی در گستره قصه‌گویی و فراهم‌سازی زمینه حضور قصه‌گویان برتر در رده ملی و بین‌المللی برگزار می‌شود.

رده ملی و بین‌المللی بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی نیز به میزبانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، از ۲۷ تا ۳۰ بهمن‌۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری