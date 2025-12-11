به گزارش ایلنا از کرمانشاه، ،علی سلیمی اظهار کرد: با توجه به بارش برف در محورهای استان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۲۲۸ کیلومتر باند برف‌روبی در محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان انجام شده است.

سلیمی یادآور شد: عمده این برف‌روبی مربوط به محورهای اورامانات محورهای شرق استان بوده است.

وی گفت: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان باز بوده و مشکلی برای تردد خودروها وجود ندارد.

به گفته سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان، با هدف تسهیل تردد خودروها و جلوگیری از یخ‌زدگی محورها، طی ۲۴ساعت گذشته بالغ بر ۸۹۰ تن شن و نمک در محورهای استان مصرف شده است.

سلیمی عنوان کرد: در این مدت ۴۷ مورد ریزش نیز در محورهای استان کرمانشاه صورت گرفته و ریزش‌برداری انجام شده است.

وی از امدادرسانی به ۱۲۳ خودرو گرفتار در برف و کولاک نیز با همراهی نیروهای راهداری خبر داد.

سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تعداد نیروهایی که در مجموع عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته پای کار بودند را ۱۵۳ نفر به همراه ۹۵ دستگاه ماشین‌آلات اعلام کرد.

انتهای پیام/