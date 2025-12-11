مسمومیت ۱۱ کارگر در فردیس بر اثر نشت گاز مونواکسیدکربن
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی البرز از مسمومیت ۱۱ نفر در شهرک صنعتی زیبادشت فردیس بر اثر استنشاق گاز مونواکسیدکربن خبر داد و گفت همگی مصدومان توسط تیمهای اورژانس در محل درمان یا به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش ایلنا از البرز، احمد مهدوی رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی البرز اعلام کرد که بر اثر انتشار گاز مونواکسیدکربن در یکی از واحدهای شهرک صنعتی زیبادشت شهرستان فردیس، ۱۱ نفر دچار مسمومیت شدند.
مهدوی توضیح داد: در ساعت ۱۴:۲۶ چهارشنبه ۱۹ آذر، گزارشی از مسمومیت چند نفر از کارکنان یک واحد صنعتی به اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوسآمبولانس به محل اعزام شدند.
وی افزود: پس از ارزیابی اولیه، تعدادی از مصدومان در محل، درمان سرپایی دریافت کردند و چند نفر دیگر با آمبولانس به بیمارستانهای امام حسین (ع)، شریعتی و سردار سلیمانی منتقل شدند.
رئیس مرکز اورژانس البرز با اشاره به افزایش حوادث مشابه در فصل سرما تأکید کرد: از شهروندان و مدیران واحدهای صنعتی درخواست میشود پیش از استفاده از وسایل گرمایشی، از سلامت دودکشها و تهویه مناسب اطمینان حاصل کنند تا از بروز حوادث ناشی از گاز مونواکسیدکربن جلوگیری شود.