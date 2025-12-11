۳۱ زندانی غیرعمد در میلاد حضرت فاطمه (س) آزاد شدند
در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) با تلاش های هماهنگ ستاد دیه استان مازندران و مشارکت ارزشمند خیرین، ۳۱ زندانی جرایم غیر عمد به ارزش مبلغ ۵۸ میلیارد ریال از زندان آزاد شدند.
به گزارش ایلنا، امیر دماوندی مدیرعامل ستاد دیه مازندران گفت: با مشارکت ارزشمند خیرین محترم تعداد ۳۱ نفر با مبلغ ۵۸ میلیارد ریال از زندانیان جرایم غیر عمد در ایام میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) از زندان رهایی یافته و به آغوش خانواده بازگشتند.
امیر دماوندی ضمن تقدیر از همکاری و مساعدت کلیه خیرین, نهادهای مردمی و دستگاههای قضایی و اجرایی که در محقق شدن این امر نیک مشارکت داشتند بیان داشت: این اقدام در چارچوب برنامههای حمایتی ستاد دیه و با هدف کاهش آلام خانوادههای زندانیان نیازمند در جرایم غیر عمد و تسهیل بازگشت این عزیزان به آغوش جامعه صورت پذیرفته است که از این تعداد ۱۲ نفر زن و مابقی آنها مرد هستند.