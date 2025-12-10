خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمار شهدای حمله تروریستی منطقه لار زاهدان به چهار نفر افزایش یافت

شمار شهدای حمله تروریستی منطقه لار زاهدان به چهار نفر افزایش یافت
کد خبر : 1725933
لینک کوتاه کپی شد.

قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با شهادت یک نفر از رزمندگان مجروح حمله تروریستی امروز چهارشنبه در منطقه لار زاهدان؛ شمار شهدای این حادثه به چهار نفر افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعتی قبل یک نفر از رزمندگان قرارگاه قدس که در درگیری با گروهک تروریستی در منطقه لار زاهدان مجروح شده بود به شهادت رسید.

در این حمله تروریستی رزم آوریکم سجاد مرعشی، محمد بزی بسیجی طرح امنیت، علیرضا نصیرآبادی سرحدی بسیجی گردان امام حسین (ع) و علیرضا پیری بسیجی گردان امام حسین (ع) به شهادت رسیدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری