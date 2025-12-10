شمار شهدای حمله تروریستی منطقه لار زاهدان به چهار نفر افزایش یافت

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای قدس نیروی زمینی سپاه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ساعتی قبل یک نفر از رزمندگان قرارگاه قدس که در درگیری با گروهک تروریستی در منطقه لار زاهدان مجروح شده بود به شهادت رسید.

در این حمله تروریستی رزم آوریکم سجاد مرعشی، محمد بزی بسیجی طرح امنیت، علیرضا نصیرآبادی سرحدی بسیجی گردان امام حسین (ع) و علیرضا پیری بسیجی گردان امام حسین (ع) به شهادت رسیدند.

