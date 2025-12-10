خبرگزاری کار ایران
فروریختن پل تاریخی گپز سامان؛ خودرو به رودخانه سقوط کرد
فرماندار شهرستان سامان از فروریختن پل معلق تاریخی «گپز» بر روی رودخانه زاینده‌رود در این شهرستان خبر داد و گفت: این حادثه خوشبختانه تلفات جانی نداشته است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الله ریاحی اظهار کرد: این پل چوبی در روستای گرم‌دره که به پل گپز معروف است، به عنوان تنها پل معلق بر روی زاینده‌رود و یکی از جاذبه‌های گردشگری شهرستان سامان شناخته می‌شد.

وی افزود: این پل قدیمی به دلیل قدمت بالا دچار ریزش شد. در لحظه وقوع حادثه، یک دستگاه خودروی نیسان در حال عبور از پل بود که با ریزش آن به داخل رودخانه سقوط کرد.

ریاحی با اشاره به حضور بلافاصله نیروهای امدادی پس از اعلام حادثه، تصریح کرد: امدادگران به موقع در محل حاضر شدند و اقدامات لازم انجام شد که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

به گفته وی، پل گپز علاوه بر کارکرد ارتباطی به‌ویژه برای تردد کشاورزان به مزارع، به‌عنوان نماد گردشگری و محلی برای بازدیدکنندگان شناخته می‌شد و تخریب آن خسارتی برای منطقه محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا ، بررسی‌های اولیه علت حادثه را فرسودگی و قدمت بالای پل اعلام کرده‌اند.

