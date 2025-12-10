قاتل یک مأمور پلیس در هرمزگان دستگیر شد

به گزارش ایلنا، سرهنگ عبدالمجید کرمی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: 24 ساعت پس از اعلام گمشدن مأمور گمشده، یکی از شهروندان از طریق تماس تلفنی با 110، خبر از پیدا شدن یک دستگاه خودرو سمند بلاصاحب به همراه پسربچه خردسال در یکی از مناطق حاشیه‌ای بندرعباس داد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله مأموران پلیس با تشکیل تیمی در محل حاضر شده و اقدامات تخصصی و پلیسی جهت رسیدن به سرنخ‌های لازم انجام شد. با تلاش همه‌جانبه و شبانه‌روزی کارآگاهان پلیس آگاهی در نهایت شب گذشته قاتل شناسایی و در یک عملیات پلیسی در مخفیگاهش در بندرعباس دستگیر شد.

رییس پلیس آگاهی استان هرمزگان اظهار داشت: که متهم در بازجویی‌های فنی به عمل آمده صراحتاً به قتل این مأمور پلیس با انگیزه اختلافات مالی و شخصی اعتراف کرد. جسد مقتول در محدوده اطراف محل وقوع قتل کشف و متهم با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

