خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لزندگی جاده‌های استان مرکزی در پی نخستین بارندگی‌ها

لزندگی جاده‌های استان مرکزی در پی نخستین بارندگی‌ها
کد خبر : 1725860
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان مرکزی به آغاز نخستین بارندگی‌ها در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان و لغزنده بودن راه‌ها در پی آن اشاره کرده و گفت: در این راستای رعایت سرعت مطمئنه و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله آشوری افزود: معمولاً پس از نخستین بارندگی‌ها، چربی‌ها، گردوغبار و آلودگی‌ها تبدیل به یک لایه بسیار لغزنده می‌شوند و خطرات رانندگی را افزایش می‌دهند. در نتیجه، کنترل وسیله نقلیه برای رانندگان سخت می‌شود بنابراین رانندگان باید با حوصله و صبر بیشتری رانندگی کنند.

وی به موارد ایمنی رانندگی در جاده‌های لغزنده اشاره کرده و ادامه داد: در این شرایط آب و هوایی توصیه می‌شود که رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کنند و فاصله طولی بیشتری را با خودروی جلویی حفظ کنند. همچنین از شتاب‌گیری و ترمزهای ناگهانی پرهیز کرده و از تغییر مسیرهای ناگهانی اجتناب کنند.

رئیس پلیس راه استان مرکزی اظهار داشت: در شرایط بارندگی‌های اولیه در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی، رانندگان با توجه به کاهش میدان دید، مراقب عابران پیاده باشند و در صورت امکان، سفرهای خود را در بازه زمانی روز و زمان روشنایی انجام دهند تا ریسک حوادث کاهش یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری