لزندگی جادههای استان مرکزی در پی نخستین بارندگیها
رئیس پلیس راه استان مرکزی به آغاز نخستین بارندگیها در جادهها و محورهای مواصلاتی استان و لغزنده بودن راهها در پی آن اشاره کرده و گفت: در این راستای رعایت سرعت مطمئنه و اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار ضروری است و همواره مورد تأکید قرار دارد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ روحاله آشوری افزود: معمولاً پس از نخستین بارندگیها، چربیها، گردوغبار و آلودگیها تبدیل به یک لایه بسیار لغزنده میشوند و خطرات رانندگی را افزایش میدهند. در نتیجه، کنترل وسیله نقلیه برای رانندگان سخت میشود بنابراین رانندگان باید با حوصله و صبر بیشتری رانندگی کنند.
وی به موارد ایمنی رانندگی در جادههای لغزنده اشاره کرده و ادامه داد: در این شرایط آب و هوایی توصیه میشود که رانندگان سرعت مطمئنه را رعایت کنند و فاصله طولی بیشتری را با خودروی جلویی حفظ کنند. همچنین از شتابگیری و ترمزهای ناگهانی پرهیز کرده و از تغییر مسیرهای ناگهانی اجتناب کنند.
رئیس پلیس راه استان مرکزی اظهار داشت: در شرایط بارندگیهای اولیه در جادهها و محورهای مواصلاتی، رانندگان با توجه به کاهش میدان دید، مراقب عابران پیاده باشند و در صورت امکان، سفرهای خود را در بازه زمانی روز و زمان روشنایی انجام دهند تا ریسک حوادث کاهش یابد.