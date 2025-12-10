خبرگزاری کار ایران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

تصویب طرح توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان گرمسار / مشاوران طرح انتخاب شده‌اند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب طرح توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی گرمسار اشاره کرده و گفت: طرح توسعه درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان گرمسار با سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و با انتخاب مشاور، اقدامات مربوط به اجرای این طرح آغاز شده است.

به گزارش خبرنگرار ایلنا، احمد میدری در حاشیه بازدید از درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان گرمسار از توابع استان سمنان، افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با استانداری سمنان و پیگیری‌های نماینده شهرستان‌های گرمسار و آرادان، برنامه بازدید از 3 مرکز درمانی در ایوانکی و گرمسار انجام شد.

وی ادامه داد: مشاوران این طرح انتخاب شده‌اند و برنامه‌های توسعه در حال بررسی است. در خصوص سایر مراکز درمانی، از جمله درمانگاه ایوانکی و بیمارستان پیشین این شهرستان، مذاکرات بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و مسئولان استان ادامه دارد و هنوز این بخش‌ها نهایی نشده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تلاش می‌شود با مشارکت این ظرفیت‌ها، موضوع بیمارستان ایوانکی نیز با همکاری وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی پیگیری شود. موضوع احداث بیمارستان جدید در این منطقه هنوز به تصویب نرسیده اما بررسی‌های کارشناسی آن در حال انجام است.

میدری تصریح کرد: ظرفیت‌های صنعتی موجود در منطقه می‌تواند در روند اجرای پروژه‌های بهداشتی و درمانی کمک‌کننده باشد. واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه و مجموعه‌هایی که امکان مشارکت دارند، می‌توانند مانند خیران در توسعه خدمات درمانی ورود کنند.

وی به ایجاد و توسعه ظرفیت‌های خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه اشاره کرده و بیان داشت: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و جمعیت کارگری موجود، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این منطقه وظیفه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حوزه تأمین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های بیمه‌شدگان در کشور است و مسئولیت وزارتخانه در این بخش گسترده است. رئیس‌جمهور نیز برای توسعه خدمات درمانی، به ویژه برای بازنشستگان، انتظارات و تأکیدات جدی دارد.

میدری به برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در حوزه توسعه مراکز بهداشتی و درمانی اشاره کرده و ابراز داشت: حدود یک دهه است که تمرکز سازمان تأمین اجتماعی بر راه‌اندازی درمانگاه‌های عمومی و تخصصی است. به دلیل مشکلات موجود، امکان ورود گسترده به ساخت بیمارستان‌ها فراهم نبوده است.

وی اضافه کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی و بررسی مدل‌های مشارکتی برای طرح‌های جدید، از جمله برنامه‌های اصلی تامین اجتماعی است و اکنون مدل مشارکتی پیشنهادی مهندس عربی برای تکمیل طرح‌های درمانی این منطقه در حال بررسی قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پروژه‌های بهداشتی و درمانی بهره‌برداری شده و در دست اجرای توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری اشاره کرده و گفت: در سال جاری بهره‌برداری 32 مرکز درمانی در کشور توسط سازمان تأمین اجتماعی آغاز به کار کرده یا عملیات ساخت آنها آغاز شده است.

