به گزارش خبرنگرار ایلنا، احمد میدری در حاشیه بازدید از درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان گرمسار از توابع استان سمنان، افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با استانداری سمنان و پیگیری‌های نماینده شهرستان‌های گرمسار و آرادان، برنامه بازدید از 3 مرکز درمانی در ایوانکی و گرمسار انجام شد.

وی ادامه داد: مشاوران این طرح انتخاب شده‌اند و برنامه‌های توسعه در حال بررسی است. در خصوص سایر مراکز درمانی، از جمله درمانگاه ایوانکی و بیمارستان پیشین این شهرستان، مذاکرات بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و مسئولان استان ادامه دارد و هنوز این بخش‌ها نهایی نشده‌اند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: تلاش می‌شود با مشارکت این ظرفیت‌ها، موضوع بیمارستان ایوانکی نیز با همکاری وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی پیگیری شود. موضوع احداث بیمارستان جدید در این منطقه هنوز به تصویب نرسیده اما بررسی‌های کارشناسی آن در حال انجام است.

میدری تصریح کرد: ظرفیت‌های صنعتی موجود در منطقه می‌تواند در روند اجرای پروژه‌های بهداشتی و درمانی کمک‌کننده باشد. واحدهای تولیدی و صنعتی منطقه و مجموعه‌هایی که امکان مشارکت دارند، می‌توانند مانند خیران در توسعه خدمات درمانی ورود کنند.

وی به ایجاد و توسعه ظرفیت‌های خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه اشاره کرده و بیان داشت: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی و جمعیت کارگری موجود، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در این منطقه وظیفه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: حوزه تأمین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های بیمه‌شدگان در کشور است و مسئولیت وزارتخانه در این بخش گسترده است. رئیس‌جمهور نیز برای توسعه خدمات درمانی، به ویژه برای بازنشستگان، انتظارات و تأکیدات جدی دارد.

میدری به برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در حوزه توسعه مراکز بهداشتی و درمانی اشاره کرده و ابراز داشت: حدود یک دهه است که تمرکز سازمان تأمین اجتماعی بر راه‌اندازی درمانگاه‌های عمومی و تخصصی است. به دلیل مشکلات موجود، امکان ورود گسترده به ساخت بیمارستان‌ها فراهم نبوده است.

وی اضافه کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام درمانی و بررسی مدل‌های مشارکتی برای طرح‌های جدید، از جمله برنامه‌های اصلی تامین اجتماعی است و اکنون مدل مشارکتی پیشنهادی مهندس عربی برای تکمیل طرح‌های درمانی این منطقه در حال بررسی قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پروژه‌های بهداشتی و درمانی بهره‌برداری شده و در دست اجرای توسط سازمان تأمین اجتماعی در سال جاری اشاره کرده و گفت: در سال جاری بهره‌برداری 32 مرکز درمانی در کشور توسط سازمان تأمین اجتماعی آغاز به کار کرده یا عملیات ساخت آنها آغاز شده است.

