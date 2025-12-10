خبرگزاری کار ایران
ادامه موج شیوع آنفلوانزا در اصفهان تا پایان دی‌ماه

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: شیوع آنفلوانزا در اصفهان حال حاضر حدود ۳۰ درصد است البته در بچه‌ها تا ۷۰ درصد هم گزارش شده و این موج تا پایان دی ماه ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، پژمان عقدک، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به افزایش بیماران مبتلا به سویه جدید آنفلوانزا اظهار داشت: این سویه جدید، سال گذشته هم بوده و امسال با شدت بیشتر خود را نشان داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آنفلوانزایی که وجود دارد، آنفلوانزا نوع آ و آنفلوانزای H3N2 است که در سال‌های گذشته هم شیوع و بروز داشته است، گفت: علامت‌های این نوع از آنفلوانزا تب ناگهانی، بدن‌درد، سردرد، گلو درد، کمردرد به‌اضافه علامت‌هایی مثل سرفه است که یک‌مرتبه ظرف مثلاً یکی دو ساعت شکل می‌گیرد و فرد را زمین‌گیر می‌کند.

عقدک افزود: این علایم در افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند مثل بیماری قلبی عروقی و بیماری متابولیکی مثل دیابت و در افرادی که آسیب‌پذیرند مثل سالمندان و کودکان زیر پنج سال و زنان باردار می‌تواند با شدت بیشتری ظهور و بروز پیدا کند و منجر به این شود که نیاز به مراجعه به بیمارستان و حتی بستری هم پیدا کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: مهم‌ترین توصیه‌ای که دررابطه‌با بیماری آنفلوانزا وجود دارد رعایت‌کردن فاصله است، افرادی که مبتلا یا مشکوک به ابتلا هستند بهتر است از خانه خارج نشوند و از ماسک استفاده کنند، شستشوی مرتب و مکرر دست‌ها را با آب و صابون و اگر وجود نداشت با الکل بالای ۶۰ درجه حتماً توصیه می‌شود.

وی تصریح کرد: در داخل خانه افرادی که مبتلا هستند بهتر است که در اتاق ایزوله و تنها زندگی کنند، برای دیگر افراد باتوجه‌به آلودگی هوا هم که به‌صورت هم‌زمان وجود دارد، بهتر است که از دستگاه تهویه هوا استفاده کنند.

عقدک بیان داشت: در خصوص خوردن و آشامیدن بهتر است که آب و مایعات، میوه و سبزیجات زیاد استفاده شود چرا که به ارتقای سطح ایمنی بدن و جلوگیری از عوارضی که ناشی از آنفلوانزا و حتی آلودگی هوا است، کمک می‌کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: افرادی که در نهایت علامت‌های تنفسی، سرفه‌ها و تب و لرز شدید، بدن‌درد پیدا می‌کنند، باید به پزشک مراجعه کنند.

وی با اشاره به میزان شیوع بیماری خاطرنشان کرد: شیوع بیماری تا اوایل آبان مثلاً در جمعیت عمومی حدود ۷ تا ۱۰ درصد بوده ولی در حال حاضر نزدیک ۳۰ درصد افرادی که با علامت‌های تنفسی به مراکز بهداشتی و اورژانس‌ها مراجعه می‌کنند مبتلا به آنفلوانزا هستند.

عقدک اظهار داشت: شیوع آنفلوانزا در حال حاضر حدود ۳۰ درصد است البته در بچه‌ها تا ۷۰ درصد هم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که این رویه و این ازدیاد ابتلا به آنفلوآنزا تا انتهای دی‌ماه امکان دارد که ادامه پیدا کند بنابراین توصیه مؤکد می‌شود که افرادی که مبتلا هستند اگر دانش‌آموز هستند به مدرسه نروند و افراد بزرگ‌تر به محل کار نروند تا جلوی چرخه انتقال گرفته شود.

