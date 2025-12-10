به گزارش ایلنا از اصفهان، پژمان عقدک، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به افزایش بیماران مبتلا به سویه جدید آنفلوانزا اظهار داشت: این سویه جدید، سال گذشته هم بوده و امسال با شدت بیشتر خود را نشان داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آنفلوانزایی که وجود دارد، آنفلوانزا نوع آ و آنفلوانزای H3N2 است که در سال‌های گذشته هم شیوع و بروز داشته است، گفت: علامت‌های این نوع از آنفلوانزا تب ناگهانی، بدن‌درد، سردرد، گلو درد، کمردرد به‌اضافه علامت‌هایی مثل سرفه است که یک‌مرتبه ظرف مثلاً یکی دو ساعت شکل می‌گیرد و فرد را زمین‌گیر می‌کند.

عقدک افزود: این علایم در افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارند مثل بیماری قلبی عروقی و بیماری متابولیکی مثل دیابت و در افرادی که آسیب‌پذیرند مثل سالمندان و کودکان زیر پنج سال و زنان باردار می‌تواند با شدت بیشتری ظهور و بروز پیدا کند و منجر به این شود که نیاز به مراجعه به بیمارستان و حتی بستری هم پیدا کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: مهم‌ترین توصیه‌ای که دررابطه‌با بیماری آنفلوانزا وجود دارد رعایت‌کردن فاصله است، افرادی که مبتلا یا مشکوک به ابتلا هستند بهتر است از خانه خارج نشوند و از ماسک استفاده کنند، شستشوی مرتب و مکرر دست‌ها را با آب و صابون و اگر وجود نداشت با الکل بالای ۶۰ درجه حتماً توصیه می‌شود.

وی تصریح کرد: در داخل خانه افرادی که مبتلا هستند بهتر است که در اتاق ایزوله و تنها زندگی کنند، برای دیگر افراد باتوجه‌به آلودگی هوا هم که به‌صورت هم‌زمان وجود دارد، بهتر است که از دستگاه تهویه هوا استفاده کنند.

عقدک بیان داشت: در خصوص خوردن و آشامیدن بهتر است که آب و مایعات، میوه و سبزیجات زیاد استفاده شود چرا که به ارتقای سطح ایمنی بدن و جلوگیری از عوارضی که ناشی از آنفلوانزا و حتی آلودگی هوا است، کمک می‌کند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اضافه کرد: افرادی که در نهایت علامت‌های تنفسی، سرفه‌ها و تب و لرز شدید، بدن‌درد پیدا می‌کنند، باید به پزشک مراجعه کنند.

وی با اشاره به میزان شیوع بیماری خاطرنشان کرد: شیوع بیماری تا اوایل آبان مثلاً در جمعیت عمومی حدود ۷ تا ۱۰ درصد بوده ولی در حال حاضر نزدیک ۳۰ درصد افرادی که با علامت‌های تنفسی به مراکز بهداشتی و اورژانس‌ها مراجعه می‌کنند مبتلا به آنفلوانزا هستند.

عقدک اظهار داشت: شیوع آنفلوانزا در حال حاضر حدود ۳۰ درصد است البته در بچه‌ها تا ۷۰ درصد هم گزارش شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: به نظر می‌رسد که این رویه و این ازدیاد ابتلا به آنفلوآنزا تا انتهای دی‌ماه امکان دارد که ادامه پیدا کند بنابراین توصیه مؤکد می‌شود که افرادی که مبتلا هستند اگر دانش‌آموز هستند به مدرسه نروند و افراد بزرگ‌تر به محل کار نروند تا جلوی چرخه انتقال گرفته شود.

