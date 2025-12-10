2 کشته در پی برخورد پراید و اتوبوس در خمین

به گزارش ایلنا، محمدامین سیاه‌پوش به چگونگی اعلام این سانحه رانندگی به اورژانس اشاره داشته و افزود: ساعت 07.34 امروز در پی دریافت گزارش حادثه توسط مرکز ارتباطات 115، بلافاصله کارشناسان پایگاه شماره 7 اورژانس شهرستان خمین به محل حادثه رانندگی اعزام شدند.

وی به محل وقوع این حادثه رانندگی در محورهای مواصلاتی شهرستان خمین اشاره کرده و ادامه داد: این حادثه در جاده گلدشت به آشیانه سر پیچ خوگان خوراوند اتفاق افتاد. پس از انجام ارزیابی‌های اولیه مشخص شد 2 سرنشین خودرو پراید به علت شدت جراحات وارده در دم جان باختند.

