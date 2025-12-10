خبرگزاری کار ایران
تشکیل یگان ویژه جلب محکومان و متهمان متواری در اصفهان

دادستان اصفهان از اجرای طرح ویژه جلب محکومان و متهمان متواری در سطح استان خبر داد و گفت: حضور محکومان فراری تهدیدی برای امنیت جامعه است و باید با اولویت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمحمد موسویان، چهارشنبه در نشست قرارگاه جلب استان اصفهان با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با متهمان و محکومان متواری اظهار کرد: حضور محکوم متواری در جامعه یک تهدید برای امنیت محسوب می‌شود و جلب متهمان و محکومان متواری باید به عنوان یک موضوع اولویت‌دار مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی بیان کرد: مصوبات قرارگاه جلب استان باید تا مرحله اجرایی شدن پیگیری شود تا بتوان با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی موجود، مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار را کنترل و نظم و امنیت را در جامعه برقرار کرد.

دادستان اصفهان افزود: تمامی اقدامات قضائی پرونده در واحد اجرای احکام خلاصه می‌شود و تا زمانی که احکام صادره اجرا نشود، پرونده قضائی نیز به نتیجه نخواهد رسید. بر همین اساس لازم است معاونان دادستان مرکز استان، دادستان‌های شهرستان‌ها و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی نهایت تعامل و اهتمام را در این زمینه داشته باشند تا متهمان و محکومان متواری شناسایی و دستگیر شوند.

موسویان خاطرنشان کرد: علیرغم اقدامات مؤثر انجام شده، همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم و معاونان دادستان و دادستان‌های حوزه‌های قضائی سراسر استان باید در زمینه پایش مجرمان حرفه‌ای و دارای سوابق متعدد اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر اجرای احکام جلب صادر شده از سوی ضابطین خاص و عام، دستور داد با اجرای طرح جلب محکومان و متهمان متواری در اصفهان، هر ماه طرح‌هایی ویژه با هدف جلب متهمان و محکومان فراری اجرا شود و نتیجه اقدامات انجام شده به دادستانی گزارش شود.

ثبت نام آلپاری