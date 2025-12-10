مدیرکل صمت البرز:
بروکراسیهای زائد سرعت تولید را از پیشرفت فناوری عقب نگه داشته است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در نشست «سهشنبههای تشکلی» از فعالسازی مدل تأمین مالی «۶ برابری» در همکاری با بنیاد برکت خبر داد و گفت روندهای اداری پیچیده نباید مانع سرعت تولید و توسعه صنایع استان شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در نشست مشترک با هیأت رئیسه انجمن قطعات، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی و جمعی از فعالان صنعتی، اظهار کرد: بروکراسیهای زائد نباید سرعت تولید را از سرعت فناوری کندتر کند و تلاش ما این است که روندها برای صنایع تسهیل شود.
انصاری با اعلام تفاهمنامه جدید میان اداره کل صمت البرز و بنیاد برکت اظهار داشت: بر اساس این مدل، انجمنهای صنعتی هر مبلغی را که به صورت سپرده نزد بنیاد قرار دهند، شش برابر آن را بدون وقفه زمانی به عنوان تسهیلات دریافت خواهند کرد.
وی افزود: این تسهیلات با نرخ ۵ تا ۱۳ درصد ارائه میشود در حالی که نرخ تسهیلات بانکی ۲۳ درصد است. شما یک میلیارد بگذارید، شش میلیارد دریافت میکنید؛ صد میلیارد بگذارید، ششصد میلیارد تخصیص مییابد.
مدیرکل صمت البرز با اشاره به عملکرد یکساله این مجموعه گفت: بیش از دو میلیارد دلار ارز برای صنعتگران تأمین شده که ۵۲ درصد نیاز اعلامشده را پوشش میدهد.
وی ادامه داد: البرز با رتبه پنجم صنعتی کشور، در جایگاه سوم نیاز ارزی و دوم در تأمین و ثبت سفارش قرار دارد.
انصاری درباره بخش تأمیننشده نیز گفت: ۴۸ درصد باقیمانده به دلیل محدودیت منابع و فیلترهای بهینهسازی در صف تخصیص قرار دارد.
وی با بیان اینکه «۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای واحدهای صنعتی البرز تأمین شده است»، افزود: این تأمینها حاصل گفتوگوهای مستمر و پیگیریهای مداوم بوده و ادامه خواهد داشت.
البرز؛ پنجمین استان ماشینسازی کشور
انصاری همچنین اظهار کرد: البرز در صنعت ماشینسازی رتبه پنجم کشور را دارد. تنها غرفه مستقل ایرانی در نمایشگاه عمان متعلق به شرکت کوششکاران البرز بود و بازدید بسیار خوبی از آن صورت گرفت.
انصاری با اشاره به ظرفیتهای ستاد تسهیل استان گفت: اگر مشکلی دارید، از طریق انجمنها بهصورت کارشناسی مطرح کنید. موارد اضطراری را میتوانیم با تقسیط بلندمدت و پیشپرداخت بسیار پایین حل کنیم.
وی افزود: طبق مصوبه دستگاه قضایی، هیچ دستگاهی حق نادیده گرفتن مصوبات ستاد تسهیل را ندارد.
مدیرکل صمت البرز بیان کرد: استان باید حداقل ۲۰۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید کند. سقف سولهها راندمان بالایی ندارد اما برای واحدهای متوسط و بزرگ توجیه اقتصادی دارد.
این مدیر استانی افزود: نزدیک به ۳۰۰ مگاوات تا پایان سال تحویل شبکه خواهد شد.
وی در بخشی دیگر گفت: حدود چهار هزار واحد غیرمجاز در حوزه قطعهسازی، تجهیزات صنعتی و ماشینسازی در کشور فعال هستند. در یک شهر ۲۰۰ واحد تریلیساز غیرمجاز وجود دارد که هم خطرآفرین و هم موجب رقابت ناعادلانه است.
انصاری در پایان تأکید کرد: ما ناامید نیستیم و امید داریم که در تنظیم ضوابط، همه جوانب و شرایط بینالمللی لحاظ شود تا از مقطع سخت فعلی عبور کنیم.
فعالیت ۲۰ انجمن صنعتی در البرز
حسین رجبی، دبیرکل خانه صمت البرز نیز در این نشست با قدردانی از برگزاری «سهشنبههای تشکلی» گفت: با حمایت اداره کل صمت البرز هماکنون ۲۰ انجمن صنعتی فعال در استان داریم و مأموریت آنها کمک به تصمیمسازی درست برای مسئولان است.
وی افزود: تشکلها باید مسائل عمومی را کارشناسی کنند تا در ستاد تسهیل به مصوبات عملی تبدیل شود. این جلسات ابزار تقویت صدای صنعتگران در برابر ناترازیهای کلان است.
مشکلات طرحشده از سوی صنعتگران
در بخش گفتوگو با صنعتگران، اعضای انجمنها مشکلات خود را مطرح کردند و از محدودیت تأمین ارز و طولانی بودن فرآیند تخصیص تا ۲۷۰ روز؛ کمبود نقدینگی برای پرداخت وجه واردات؛ قطعی برق و تأثیر آن بر تولید؛ مسائل بیمه و مالیات و لزوم تقسیط بدهیها؛ کمبود نیروی انسانی ماهر که «به رتبه دوم مشکلات» رسیده است و همچنین رقابت ناعادلانه با واحدهای غیرمجاز و زیرپلهای گفتند.