بارش برف در محور کرج ـ چالوس؛ هشدار پلیس راه البرز درباره لغزندگی و ریزش سنگ

بارش برف در محور کرج ـ چالوس؛ هشدار پلیس راه البرز درباره لغزندگی و ریزش سنگ
با آغاز بارش برف در محدوده آسارا تا کندوان، پلیس راه البرز نسبت به لغزندگی جاده کرج ـ چالوس و افزایش احتمال ریزش سنگ هشدار داد و از رانندگان خواست با سرعت مطمئنه و تجهیزات زمستانی تردد کنند.

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی رئیس پلیس راه البرز اعلام کرد که از ظهر چهارشنبه، بارش خفیف برف در محور کرج ـ چالوس آغاز شده و این موضوع باعث لغزندگی سطح جاده در ارتفاعات به‌ویژه محدوده آسارا تا کندوان شده است.

کرمی با اشاره به بارانی بودن سایر محورهای استان افزود: با توجه به تغییرات سریع شرایط جوی، رانندگان هنگام عبور از محورهای کوهستانی باید نهایت احتیاط را داشته باشند و از توقف در نقاطی که احتمال ریزش سنگ وجود دارد، خودداری کنند.

به گفته وی، اطمینان از سلامت فنی خودرو، همراه داشتن سوخت کافی، بررسی وضعیت بخاری، برف‌پاک‌کن و تجهیزات زمستانی از مهم‌ترین نکاتی است که مسافران باید پیش از سفر رعایت کنند.

کرمی همچنین توصیه کرد مسافران پیش از حرکت، از آخرین وضعیت محورهای استان مطلع شوند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

