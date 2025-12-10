شهادت سه نفر از رزمندگان قرارگاه قدس سپاه در زاهدان
قرارگاه منطقهای قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: سه نفر از رزمندگان این قرارگاه توسط گروهکهای تروریستی و معاند در منطقه مرزی لار زاهدان به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه منطقهای قدس نیروی زمینی سپاه روز چهارشنبه با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: ساعتی پیش تعداد سه نفر از رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، در حین انجام ماموریت و حراست از مرزهای میهن توسط گروهک های تروریستی و معاند در منطقه مرزی لار زاهدان به شهادت رسیدند.
این اطلاعیه میافزاید: عملیات تعقیب و گریز توسط رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در حال انجام است.
اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.