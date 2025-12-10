فرماندار شهرستان اراک:
همایش ملی «امیر شهید، نماد تدبیر، منادی وفاق» در اراک برگزار میشود
فرماندار شهرستان اراک از برگزاری همایش ملی بزرگداشت میرزا تقیخان امیرکبیر با عنوان «امیر شهید، نماد تدبیر، منادی وفاق» در اراک خبر داد و گفت: این همایش ملی 20 دی ماه سال جاری و در سالروز شهادت میرزا تقیخان امیرکبیر، صدراعظم آگاه و مصلح ایران، برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاجعلیبیگی به چگونگی برگزاری این همایش اشاره داشته و افزود: همایش ملی بزرگداشت میرزا تقیخان امیرکبیر به منظور نکوداشت و تبیین ابعاد اخلاقی، علمی و مدیریتی این چهره تأثیرگذار تاریخ کشور ایران، در 2 بخش اصلی برگزار خواهد شد.
وی به بخش نخست همایش اشاره کرده و ادامه داد: بخش نخست همایش ملی بزرگداشت میرزا تقیخان امیرکبیر با حضور جمعی از چهرههای شاخص ملی و استانی، اساتید دانشگاه، مدیران، دانشجویان و عموم مردم در سالن همایشهای پیامبر اعظم استانداری مرکزی برگزار میشود.
فرماندار شهرستان اراک همچنین به برگزاری بخش دوم همایش اشاره کرده و اظهار داشت: بخش دوم این همایش نیز، برنامهای با محوریت زادگاه امیرکبیر است که شامل یادواره شهدای روستای هزاوه و همچنین ادای احترام به مقام شهید امیرکبیر است که در این روستای تاریخی برگزار میشود.
حاجعلیبیگی بر ضرورت الگوگیری از سیره مدیریتی امیرکبیر تأکید داشته و تصریح کرد: امیرکبیر نماد تدبیر، وحدتآفرینی، مبارزه با فساد و تلاش برای خودکفایی ملی است و آشنایی نسل جوان و مدیران امروز با این مفاهیم، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموارتر میسازد.