به گزارش ایلنا، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی به چگونگی برگزاری این همایش اشاره داشته و افزود: همایش ملی بزرگداشت میرزا تقی‌خان امیرکبیر به منظور نکوداشت و تبیین ابعاد اخلاقی، علمی و مدیریتی این چهره تأثیرگذار تاریخ کشور ایران، در 2 بخش اصلی برگزار خواهد شد.

وی به بخش نخست همایش اشاره کرده و ادامه داد: بخش نخست همایش ملی بزرگداشت میرزا تقی‌خان امیرکبیر با حضور جمعی از چهره‌های شاخص ملی و استانی، اساتید دانشگاه، مدیران، دانشجویان و عموم مردم در سالن همایش‌های پیامبر اعظم استانداری مرکزی برگزار می‌شود.

فرماندار شهرستان اراک همچنین به برگزاری بخش دوم همایش اشاره کرده و اظهار داشت: بخش دوم این همایش نیز، برنامه‌ای با محوریت زادگاه امیرکبیر است که شامل یادواره شهدای روستای هزاوه و همچنین ادای احترام به مقام شهید امیرکبیر است که در این روستای تاریخی برگزار می‌شود.

حاج‌علی‌بیگی بر ضرورت الگوگیری از سیره مدیریتی امیرکبیر تأکید داشته و تصریح کرد: امیرکبیر نماد تدبیر، وحدت‌آفرینی، مبارزه با فساد و تلاش برای خودکفایی ملی است و آشنایی نسل جوان و مدیران امروز با این مفاهیم، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموارتر می‌سازد.

انتهای پیام/