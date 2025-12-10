کشف یک انبار نگهداری لوازم خانگی قاچاق در اهواز
جانشین فرمانده انتظامی خوزستان گفت: یک انبار کالای لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در اهواز کشف شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، سرهنگ حسین زلقی اظهار داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز با کار اطلاعاتی، یک باب مغازه محل نگهداری کالای قاچاق را شناسایی کردند و با هماهنگی مقام قضایی به آن محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این فروشگاه، ۸۰ دستگاه لوازم خانگی فاقد هرگونه اسناد گمرکی کشف کردند.
سرهنگ زلقی تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی قاچاق کشف شده را بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان ادامه داد: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.
پیش از این نیز مسئول بازرسی معاونت غذا و داروی اهواز از کشف ۱۰ میلیارد ریال انواع کالای آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی قاچاق خبر داده بود.