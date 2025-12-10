۵۰ زندانی جرائم غیر عمد در اهواز آزاد شدند

به گزارش ایلنا از خوزستان، شبِ کرامت در بند نسوان سپیدار اهواز با آزادی ۵۰ زندانی در ایام میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، دادستان استان خوزستان و مسئولان استان در زندان سپیدار اهواز برگزار شد.

در این مراسم، ۵۰ نفر زندانی جرائم غیرعمد با همت قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه و مشارکت ستاد دیه و خیرین به آغوش خانواده برگشتند.

