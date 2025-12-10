بارش شدید و وزش باد در فارس و دیگر مناطق کشور

به گزارش ایلنا، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در روز پنج‌شنبه ٢٠ آذر نیمه‌شمالی فارس همراه با دماوند، ارتفاعات مازندران، نیمه‌غربی اصفهان، سمنان، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر تحت‌تاثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

‌در روز جمعه ٢١ آذر نیمه‌غربی و شمالی فارس، خراسان شمالی، گلستان، نیمه‌شرقی سمنان، نیمه‌شمالی خراسان رضوی، شرق خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد با بارش‌های شدید مواجه می‌شوند و روز شنبه ٢٢ آذر نیمه‌جنوبی فارس، غرب کرمان، جنوب خراسان رضوی، جنوب آذربایجان غربی و شرقی، کردستان و نیمه‌جنوبی خراسان جنوبی در معرض خطر قرار دارند.

مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی‌شده شامل آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها و روان‌آب‌ها، اختلال در حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، لغزندگی جاده‌ها، احتمال ریزش سنگ و خسارت به سازه‌های موقت، محصولات کشاورزی و تأسیسات شهری است.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است که از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و از توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز نمایند. همچنین دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران باید در آماده‌باش کامل باشند و ایمنی در فعالیت‌های کوه‌نوردی، طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی رعایت گردد. حفاظت از گلخانه‌ها، دامداری‌ها و زیرساخت‌های شهری نیز برای کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

