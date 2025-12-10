خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بارش برف در محورهای کوهستانی مازندران / سطح جاده‌ها لغزنده است

بارش برف در محورهای کوهستانی مازندران / سطح جاده‌ها لغزنده است
کد خبر : 1725684
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس‌راه مازندران از بارش برف در ارتفاعات محورهای مواصلاتی «هراز و کندوان» خبر داد و گفت: محورهای مواصلاتی در شرایط بارندگی، لغزنده و همچنین کاهش دید افقی را به همراه دارد.

هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر، گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی به استان مازندران در حال حاضر شاهد بارش برف در ارتفاعات محورهای مواصلاتی هراز و کندوان، هستیم.

 وی با اشاره به بارش برف در ارتفاعات محور کندوان از سیاه‌بیشه تا پل زنگوله و همچنین در محور هراز از امام‌زاده هاشم تا منزریه تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی سطح و بارش باران در محور گدوک و سایر محورهای مواصلاتی، جاده‌ها لغزنده است و از سفرهای غیرضروری و تردد در نقاط کوهستانی خودداری کنند.

رئیس پلیس‌راه مازندران با اشاره به لغزنده بودن محورها در شرایط بارندگی و همچنین کاهش دید افقی، افزود: رعایت قوانین و مقررات رانندگی خصوصاً در شرایط جوی نامناسب بسیار ضروری است و در صورت ضرورت به انجام سفر، ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، توصیه‌های پلیس و دستگاه‌های امدادی را رعایت کنند.

سرهنگ عبادی به شهروندان و رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد؛ در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 21824420 و 21824434 پلیس‌راه استان مازندران با پیش‌شماره 011 تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری