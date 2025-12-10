هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این خبر، گفت: با توجه به ورود سامانه بارشی به استان مازندران در حال حاضر شاهد بارش برف در ارتفاعات محورهای مواصلاتی هراز و کندوان، هستیم.

وی با اشاره به بارش برف در ارتفاعات محور کندوان از سیاه‌بیشه تا پل زنگوله و همچنین در محور هراز از امام‌زاده هاشم تا منزریه تصریح کرد: با توجه به شرایط جوی سطح و بارش باران در محور گدوک و سایر محورهای مواصلاتی، جاده‌ها لغزنده است و از سفرهای غیرضروری و تردد در نقاط کوهستانی خودداری کنند.

رئیس پلیس‌راه مازندران با اشاره به لغزنده بودن محورها در شرایط بارندگی و همچنین کاهش دید افقی، افزود: رعایت قوانین و مقررات رانندگی خصوصاً در شرایط جوی نامناسب بسیار ضروری است و در صورت ضرورت به انجام سفر، ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ، توصیه‌های پلیس و دستگاه‌های امدادی را رعایت کنند.

سرهنگ عبادی به شهروندان و رانندگان وسایل نقلیه توصیه کرد؛ در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره‌های 21824420 و 21824434 پلیس‌راه استان مازندران با پیش‌شماره 011 تماس بگیرند.

انتهای پیام/