بارش برف راه ارتباطی ۷۰ روستای دلفان را مسدود کرد

به گزارش ایلنا، رضا سلامتی روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به بارش برف از بامداد امروز اظهار کرد: بارش برف باعث قطع کامل ارتباط برخی از روستاها با مرکز شهرستان شده است.

وی افزود: در این راستا مدارس ابتدایی نوبت عصر نیز به دلیل شرایط جوی تعطیل شدند.

فرماندار دلفان گفت: با وجود بارش برف شدید خوشبختانه راهداران به صورت شبانه‌روزی در حال تلاش هستند و راه‌های اصلی شهرستان همچنان باز بوده و تردد در آن‌ها ادامه دارد.

سلامتی بیان کرد: در برخی از محورهای کوهستانی مانند گردنه گشور در مسیر نورآباد به کرمانشاه ارتفاع برف به ۱۰ سانتی‌متر رسیده که عبور از آن را دشوار کرده است.

وی افزود: بارش برف همچنان ادامه دارد و امیدواریم با همکاری مردم و تلاش‌های مستمر راهداران، مشکلات مربوط به تردد هرچه زودتر رفع شود.

