English العربیه
استاندار لرستان:

نقش زنان، نقشی بی بدیل و بدون جایگزین در جامعه خانواده و محیط کار است

نقش زنان، نقشی بی بدیل و بدون جایگزین در جامعه خانواده و محیط کار است
استاندار لرستان گفت: نقش زنان، نقشی بی بدیل و بدون جایگزین در جامعه خانواده و محیط کار است و نگاه ویژه ای باید به توانایی ها و جایگاه زنان در جامعه وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز چهارشنبه در جشن روشنای مهر بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) که با حضور پرشور بانوان در سالن آمفی‌تئاتر استانداری برگزار شد اظهارداشت: فاطمه زهرا (س) شخصیتی بارز، انسانی کامل و جامع است که تمامی نقش‌های یک انسان کامل و یک بانوی شایسته را داشته و در دوران مبارک حیات ایشان، شاهد نقش پررنگ حضرت زهرا در عرصه‌های اجتماعی هستیم. 

وی ادامه داد: این بانوی بزرگ براساس استانداردهای امروز سن کمی داشتند اما یکی از پربارترین نمونه‌های حیات بشر را در عرصه‌های اجتماعی و دینی در کنار پیامبر اسلام، تجلی بخشیدند. 

استاندار لرستان بابیان اینکه سراسر حیات ایشان الگوی بارزی برای زنان جامعه است، گفت: اگر امروز در جامعه ایران شاهد رویدادهایی هستیم که توسط بانوان شکل می‌گیرد با الگو از رفتار و منش حضرت زهرا (س) است، مادرانی که فرزندانشان را فدای انقلاب و میهن می‌کنند، تجلی الگوی فاطمی در وجود زنان است و زنان ما با این الگو در جهان موفق هستند. 

شاهرخی افزود: برهمین اساس لازم است زنان قدر این الگو را بدانند و بانوان هم قدر خودشان را بدانند. 

استاندار لرستان تصریح کرد: از زمان شکل گیری انقلاب تاکنون الگوهای مختلفی از شهدای زن و مدیران موفق زن، اهمیت و نقش این جایگاه را نشان دادند و ما نیز به حضور، نقش آفرینی و وجود بانوان قهرمان لرستان در همه عرصه‌ها افتخار می‌کنیم. 

وی همچنین از تلاش‌های دفتر زنان و خانواده استانداری لرستان به عنوان مدیری توانمند و خوش ذوق برای تدارک و برگزاری این برنامه قدردانی کرد. 

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه‌های مهم استان برای توسعه لرستان، بهبود معیشت مردم و تقویت سرمایه اجتماعی گفت: باید برای آنچه در لرستان اتفاق بیفتد، حساس باشیم تا لرستان در جایگاه واقعی خودش قرار بگیرد زیرا مردم لرستان، مردمی سخت کوش نجیب دانا و کمتر مطالبه‌گر هستند که این هم از نجابت مردم لرستان است. 

شاهرخی افزود: برهمین اساس نباید مسیر گذشته را طی کرد بلکه باید متفاوت حرکت کرد چون این شرایط در شأن مردم نیست. 

وی ادامه داد: لرستان چهارمین یا پنجمین استان پربارش کشور با ۲۴۵۰ کیلومتر رواناب است، ۱۸ نوع ماده معدنی مهم دارد و باید به سراغ بهره برداری از این منابع به نفع مردم باشیم. 

وی تصریح کرد: در این زمینه شروع قوی در دولت چهاردهم داشتیم و با برنامه علمی، دقیق و واگذاری مسولیت به شایستگان برای خدمت به مردم در صدد تحقق این برنامه هستیم و برهمین اساس از پذیرش مدیر سفارشی، معذوریم. 

استاندار لرستان گفت: در یکسال گذشته به این مسیر پایبند بودیم و به دنبال مدیری هستیم که فکر و ذکرشان پایبندی به مردم و منافع مردم باشد. 

شاهرخی افزود: برای پیشبرد برنامه‌های استان خواهان وفاق و وحدت در میان مردم و نخبگان هستیم، نه اینکه اگر مدیر شما را منصوب نکردیم، متهم به وحدت‌شکنی شویم. 

وی ادامه داد: با قدرت جلوی کسانی که منافع خودشان و حزب و دوستانتان را به منافع مردم ترجیح می‌دهند، هستیم زیرا معتقدیم که خداوند باید از ما حمایت کند و همچنان به وعده‌هایی که به مردم دادم، پایبندم. 

استاندار گفت: در یکسال گذشته منابع دولتی و خصوصی را به استان وارد کردیم و این مسیر را به خوبی دنبال می‌کنیم و یکی از کارهای مهم در این زمینه این است که نگاه جامعه به فرصت‌سازی برای نقش آفرینی بانوان را توسعه دهیم. 

شاهرخی افزود: معتقدیم بدون نقش آفرینی بانوان در مسئولیت ها، توسعه همه جانبه اتفاق نمی‌افتد.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
