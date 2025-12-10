خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیش از ۳۲ کیلو گرم تریاک درشهرستان لردگان کشف و ضبط شد

بیش از ۳۲ کیلو گرم تریاک درشهرستان لردگان کشف و ضبط شد
کد خبر : 1725616
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف مقدار قابل توجهی مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان در شهرستان لردگان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردارحسین امجدیان اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لردگان با همکاری پلیس پیشگیری و مبارزه با موادمخدر استان، در نتیجه فعالیت‌های اطلاعاتی، از تردد اعضای یک باند قاچاق مواد افیونی در محورهای این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران در ادامه، طی دو عملیات مجزا موفق شدند دو دستگاه خودروی سمند و تیبا که از استان‌های جنوبی بارگیری شده بود را متوقف و از آنها ۳۲ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف نمایند.

فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در جریان این عملیات‌ها ۳ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

امجدیان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضایی، تأکید کرد: پلیس استان با تمامی امکانات و توان عملیاتی خود در برابر قاچاق مواد مخدر ایستاده و در هر شرایطی با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برخورد قاطع خواهد کرد.

وی از مردم استان درخواست کرد تا هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با تهیه، توزیع یا حمل مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر یا شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری