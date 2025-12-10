بیش از ۳۲ کیلو گرم تریاک درشهرستان لردگان کشف و ضبط شد
فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری از کشف مقدار قابل توجهی مواد مخدر و دستگیری قاچاقچیان در شهرستان لردگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردارحسین امجدیان اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان لردگان با همکاری پلیس پیشگیری و مبارزه با موادمخدر استان، در نتیجه فعالیتهای اطلاعاتی، از تردد اعضای یک باند قاچاق مواد افیونی در محورهای این شهرستان مطلع شدند.
وی افزود: مأموران در ادامه، طی دو عملیات مجزا موفق شدند دو دستگاه خودروی سمند و تیبا که از استانهای جنوبی بارگیری شده بود را متوقف و از آنها ۳۲ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک کشف نمایند.
فرمانده انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در جریان این عملیاتها ۳ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر نیز دستگیر شدند.
امجدیان در پایان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مراجع قضایی، تأکید کرد: پلیس استان با تمامی امکانات و توان عملیاتی خود در برابر قاچاق مواد مخدر ایستاده و در هر شرایطی با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برخورد قاطع خواهد کرد.
وی از مردم استان درخواست کرد تا هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با تهیه، توزیع یا حمل مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۲۸ پلیس مبارزه با مواد مخدر یا شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.