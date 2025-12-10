به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، قدرت‌الله ولدی روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه در همایش افزایش امید اجتماعی که در سالن آمفی تئاتر فرمانداری بروجرد برگزار شد، با اشاره به دغدغه‌های اجتماعی موجود در کشور اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ما در شهرستان بروجرد، پیشگیری از خودکشی و آسیب‌های اجتماعی است که از سال گذشته به‌طور جدی وارد مباحث شهرستانی شده و در این راستا، شورای مشورتی شهرستانی با هدف ایجاد هم‌افزایی و همکاری میان نهادهای مختلف تشکیل شده است.

وی افزود: در این شورا ۱۱ کارگروه تخصصی ایجاد کرده‌ایم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کارگروه فرهنگ، هنر و رسانه است. به‌عنوان مثال، ما سی‌وهفتمین دوره جشنواره استانی را با حضور وزیر ارشاد و مسئولان استان برگزار کردیم که با استقبال خوبی همراه بود.

فرماندار بروجرد اضافه کرد: برای پیشگیری از خودکشی و آسیب‌های اجتماعی، باید از مدارس و دانشگاه‌ها شروع کنیم و آموزش‌ها و مشاوره‌های لازم را برای دانش‌آموزان و دانشجویان فراهم کنیم. در این مسیر، نقش خانواده‌ها نیز بسیار مهم است. ما باید با فرزندان‌مان روابط دوستانه و صمیمانه‌ای داشته باشیم و به‌جای تحقیر و سرزنش، با آنان شفاف و واقعی صحبت کنیم.

ولدی بیان کرد: نمی‌توانیم مسائل را پنهان کنیم یا به بچه‌ها دروغ بگوییم. برای مثال، اگر پدر و مادری بخواهند فرزندشان را از رفتن به یک جشن تولد منع کنند، این کار ممکن است به یک بحران تبدیل شود. باید از همان ابتدا با بچه‌ها به‌طور صادقانه و دوستانه صحبت کنیم تا آن‌ها احساس کنند که والدین‌شان دشمن‌شان نیستند، بلکه دوست و همدل آن‌ها هستند.

وی به اهمیت استفاده درست از فضای مجازی و رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: امروز فضای مجازی و گوشی‌های هوشمند به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده‌اند، اما این ابزارها باید به‌طور آگاهانه و هدفمند استفاده شوند. متأسفانه برخی از نوجوانان از فضای مجازی به‌طور نادرست استفاده می‌کنند و این می‌تواند منجر به بروز بحران‌های روحی و روانی در آن‌ها شود.

فرماندار ویژه بروجرد به مشکلات اقتصادی و معیشتی اشاره کرد و گفت: فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی نیز از عوامل مؤثر در بروز افکار خودکشی در جامعه است. در این شرایط، وظیفه ما این است که از نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک به افراد در معرض خطر استفاده کنیم.

ولدی تأکید کرد: ما به عنوان مسئولان باید در هر سطحی از جامعه که قرار داریم، از سیاست‌ها و برنامه‌هایی استفاده کنیم که باعث رشد و تعالی نسل جوان شود. اگرچه مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی داریم، اما باید به آینده امیدوار باشیم و به نسل جوان خود آموزش‌های درست و به‌جای اخلاقی بدهیم.

وی ادامه داد: ما در دهه‌های آینده مسئولیت تربیت بچه‌های ایران اسلامی را برعهده داریم و باید مطمئن شویم این نسل بتواند آینده این کشور را بسازد. برای این کار، همه ما باید همکاری و هم‌افزایی داشته باشیم.

