به گزارش ایلنا از رشت، هادی رمضانی در جلسه ۱۸۴ کمیسیون فرهنگی اجتماعی ورزشی شورای اسلامی رشت با بیان آنکه نگهداشت صحیح داشته‌های شهر رشت از جمله بناهای شاخص، فضای سبز شهر و حفظ زیبایی دیداری محدوده دیدار با این همه تجمعات دستفروشان و غرفه داران در سبزه میدان همخوانی ندارد، خواستار برنامه ریزی قابل اجرا برای نظم بخشی به معابر اصلی شهر رشت شد.

وی تصریح کرد: موضوع توقف برگزاری نمایشگاه در سبزه میدان با شهردار رشت نیز مطرح شده و لازم است شورای اسلامی مراتب را مصوب کند.

رمضانی در بررسی دستور جلسه که به اعلام برنامه‌های شهرداری برای برگزاری هفته رشت اختصاص داشت، با قدردانی از برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌های شهرداری و زحمات سازمان فرهنگی ورزشی اظهار کرد: ضروری است دبیرخانه روز رشت در طول سال با برنامه‌ریزی مستمر و دعوت از دستگاه‌ها، نهادهای مرتبط شهری، صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی، زمینه‌های لازم را برای برگزاری جامع و شایسته هفته رشت فراهم کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه بار تمامی اجراها ویژه روز رشت و مناسبت‌های مختلف بر دوش شهرداری و سازمان‌های مرتبط از جمله فرهنگی ورزشی است و باید تلاش شود دیگر ادارات شهر نیز در این خصوص وارد عمل شوند و نقش میدانی ایفا کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت توضیح داد: باید رویکردها بسویی پیش برود که مردم شه، ایام هفته رشت را متعلق به خود بدانند و مشارکت در اجراها داشته باشند ضمن آنکه ضروری است مدیریت سیاست‌گذاری در اجراها به سمتی پیش برود که جامعه هدف بیشتری را در این هفته به رشت بیاورد و موجب رونق اقتصادی شهر شود.

نادر حسینی نایب رئیس کمیسیون ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه (ص) و تبریک روز مادر گفت: از ابتدا نیز مبنا بر این بوده که برگزاری روز رشت با اهداف رشد در ابعاد مختلف برندسازی، فرهنگسازی، ایجاد روحیه شور و نشاط اجتماعی و رونق اقتصادی انجام شود که متاسفانه علیرغم زحمات بسیاری که شهرداری متحمل شد از این اهداف دور مانده ایم.

حسینی با تصریح اینکه به سیاست‌گذاری متمرکزتر و پیگیرانه‌تری در حوزه روز رشت نیاز داریم گفت: فضای دبیرخانه به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی بانوان سرپرست خانوار اختصاص نیافت تا در عوض برنامه‌های فرهنگی اجتماعی شهر دنبال شود که متاسفانه عملا در این راستا نیز دچار تعلل و بی‌برنامگی دبیرخانه هستیم.

حسینی افزود: در رشت ۵۵ محله وجود دارد و باید به سمتی پیش برویم که با اجراهای محله محور ایام روز رشت و مناسبت‌های مختلف را دنبال کنیم و حس تعلق روز رشت به آحاد جامعه بدهیم.

حسینی برنامه ریزی صحیح، راهبردهای موثر و افزایش مشارکت مردمی را برای روز رشت خواستار شد و گفت: آنچه که ساختار جامعه را می‌سازد فرهنگسازی صحیح و مطالعه شده است.

عاقل‌منش، دیگر عضو کمیسیون، ضمن تبریک سالروز ولادت دختر گرامی پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت روز زن و روز مادر در تایید سخنان حسینی اظهار کرد: دبیرخانه روز رشت نباید تنها به ایام خاص محدود شود، بلکه باید در طول سال فعال بوده و با برنامه‌ریزی مستمر، پیگیری اهداف و ایجاد ارتباط با دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف، زمینه برگزاری موفق‌تر این رویداد نسبت به دوره‌های گذشته را فراهم سازد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم مشارکت ادارات، دانشگاه‌ها، اصناف و اتحادیه‌ها اضافه کرد: در این روز باید شور و نشاط اجتماعی به مردم منتقل شود.

عاقل‌منش همچنین خاطرنشان کرد: ضروری است از مدتی پیش از آغاز هفته رشت، همه ادارات و سازمان‌ها برای مشارکت در برگزاری شایسته این هفته نقش‌آفرینی کنند و شایسته است که در یکی از روزهای این هفته از کارکنان نمونه دستگاه‌ها و چهره‌های برجسته شهر تجلیل به عمل آید.

این عضو شورا همچنین هماهنگی برای ارائه تخفیف‌های ویژه روز رشت از سوی رستوران‌داران، هتل‌داران، سینماداران و مراکز تفریحی و خدماتی را اقدامی مؤثر برای جذب حداکثری گردشگران دانست و افزود: بسیار مطلوب است اگر در این میان، امتیازات ویژه‌تری نسبت به سالمندان و کودکان در نظر گرفته شود.

یاسر محجوب رئیس سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در این جلسه با تبریک ایام و گرامیداشت روز زن و روز مادر به بانوان شهروند و بانوان همکار شورا و شهرداری رشت گزارش اهم برنامه‌های مورد اجرا در هفته رشت را به اطلاع کمیسیون رساند.

وی گفت: برنامه‌هایی مانند شیهای قرآنی و تجلیل از قاریان، «رشت شعر» همراه با رونمایی از کتاب، مسابقه عکس موبایلی، «جشنواره عمو قاسم» که امسال برای پنجمین بار برگزار می‌شود و نمایشگاه‌های هنری و رویداد جنگل بارانی و تئاتر خیابانی شکل روتین هرساله یافته و در هفته رشت امسال برگزار می‌شود.

برگزاری نمایشگاه عکس در پیاده راه تا محوطه ساختمان فرهنگی خاتم‌الانبیاء و اجتماع ۹ دی در پیاده راه از دیگر برنامه‌هایی بود که محجوب به آن‌ها اشاره داشت.

آذین‌بندی خیابان ۸ دی و برگزاری مراسم در آن مکان، برگزاری مراسم سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی و یادواره شهدای رشت در مزار شهدا و جشن روز رشت و روز پدر همزمان با سالروز ولادت امیرمؤمنان (ع) از دیگر اجراهای ویژه روز رشت بود که توسط محجوب در این جلسه اعلام شد.

محجوب همچنین از مشارکت دانشگاه علوم پزشکی برای ارائه خدمات درمانی رایگان در هفت محله شهر در این ایام خبر داد و گفت: در این ایام تفاهم نامه چهارجانبه برگزاری همایش بین‌المللی کوشیار گیلانی میان سه دانشگاه تهران، گیلان و فردوسی مشهد با شهرداری رشت امضا می‌شود.

