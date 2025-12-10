قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز در حال نوسان است و هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان در بازار در حال معامله می باشد.
به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخهای زیر در حال داد و ستد است:
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
تمام سکه طرح قدیم ۱۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان و هر دلار ۱۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان و هر یورو ۱۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار در حال معامله میباشد.