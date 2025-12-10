قیمت طلا، سکه و ارز در بازار امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا از رشت، قیمت طلا، سکه و ارز امروز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در بازار با نرخ‌های زیر در حال داد و ستد است:

تمام سکه طرح جدید ۱۳۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

تمام سکه طرح قدیم ۱۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

نیم سکه ۷۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان و هر دلار ۱۲۴ هزار و ۳۵۰ تومان و هر یورو ۱۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان در بازار در حال معامله می‌باشد.

